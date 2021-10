Rishi Sunak a dénoncé le budget « Gordon Brown » « Beaucoup de hausses d’impôts ! | Politique | Nouvelles

Le chancelier Rishi Sunak a été critiqué pour les énormes sommes d’argent abandonnées dans le budget d’automne. Lors de l’examen des plans de dépenses récemment annoncés par le Trésor, d’une valeur de 150 milliards de livres sterling, le rédacteur en chef de GB News Economics and Business, Liam Halligan, a déclaré: « C’était un budget que Gordon Brown aurait pu donner! » Il a poursuivi en avertissant que des hausses d’impôts étaient « à venir » pour les Britanniques.

M. Halligan a déclaré à GB News: « C’était un budget que Gordon Brown aurait pu donner.

« Il y avait très peu de choses dont un chancelier du travail n’aurait pas été fier, pour être honnête avec vous.

« Une énorme augmentation de 150 milliards de livres sterling des dépenses, prodiguant beaucoup plus d’argent au NHS, une augmentation du salaire minimum pour les deux millions et demi de travailleurs qui touchent le salaire minimum.

« Et pourtant, à la fin de ce discours, le chancelier est sorti avec beaucoup de rhétorique qui suggéraient qu’il ne croyait pas vraiment en ce qu’il faisait.

JUST IN: Brexit: Boris pourrait être sur le point de faire un compromis avec l’UE sur le rôle de la CJCE

« Je veux un État plus petit, mon objectif est de réduire les impôts et pourtant, il a agrandi la taille de l’État, beaucoup de temps et il a augmenté les impôts pendant cette pandémie, bien sûr.

Le présentateur de GB News a poursuivi: « Mais une grande partie de ce qu’il a dit aujourd’hui était fondée sur un chiffre enfoui dans ce document et ce chiffre est de 6,5%.

« 6,5 % est la nouvelle hypothèse de croissance pour l’économie britannique cette année, contre 4 % qui était l’hypothèse de croissance publiée par l’Office of Budget Responsibility indépendant en mars.

« Si nous augmentons de 6,5%, l’économie générera les recettes fiscales qui paieront pour tous ces engagements de dépenses somptueux que la chancelière a pris aujourd’hui, ce qui signifie que beaucoup de gens veulent qu’il soit Premier ministre parce qu’il dépense de l’argent.

Plus tôt mercredi, Beth Rigby de Sky News a expliqué les augmentations de taxes cachées dans le budget de Rishi Sunak, décrivant les coûts auxquels les Britanniques seront confrontés une fois les mesures mises en œuvre.

Elle a expliqué : « La TVA va augmenter de 4 milliards puis de 9,3 milliards par an pour les deux prochaines années.

La taxe d’habitation, si vous regardez le bureau de la responsabilité budgétaire, va passer à 12,1 milliards, en hausse de 33% à partir de maintenant, d’ici 2026/27.

« Je pense donc que lorsque nous approfondissons les chiffres, Rishi Sunak parle beaucoup des gros cadeaux et des dépenses et beaucoup des coûts liés aux taxes sur l’alcool et le carburant, mais y a-t-il plus d’augmentations d’impôts pour les gens. »