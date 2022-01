Rishi Sunak a envoyé un avertissement féroce des conservateurs alors que la colère fait rage face à une bombe fiscale pour un MILLION | Politique | Des nouvelles

Les chiffres officiels ont révélé hier que 1,2 million de travailleurs devraient passer dans la tranche supérieure de 40% d’ici 2026 à la suite de la décision de la chancelière de geler les seuils d’impôt sur le revenu. Les ménages moyens devront payer environ 430 £ par an d’impôt sur le revenu d’ici 2026 en raison de cette mesure, ont montré les données de la bibliothèque de la Chambre des communes.

Le coup financier s’ajoute à la flambée actuelle du coût de la vie et au mécontentement croissant des députés conservateurs à propos des hausses d’impôts pour payer le coût de la réponse du Trésor à la pandémie de covid et pour collecter des fonds pour le NHS et le système de protection sociale.

L’ancien ministre du Cabinet John Redwood a averti hier que le gel des seuils d’impôt sur le revenu serait « un autre coup dur pour le niveau de vie des aspirants qui essaient d’améliorer leur vie ».

Il a déclaré : « Je voudrais que nous revenions à augmenter les abattements d’impôt sur le revenu. Mon opinion générale est qu’il va y avoir un trop gros coup pour le salaire net en avril et ils [ministers] doivent faire plus pour atténuer la pression.

M. Redwood a ajouté que la suppression de la hausse prévue de l’assurance nationale prévue en avril devrait être une priorité pour la chancelière, car cette décision a « clairement » rompu l’engagement du manifeste conservateur de ne pas augmenter l’impôt sur le revenu.

Jake Berry, président du Northern Research Group des députés conservateurs, a exhorté la chancelière à « repenser » au gel du seuil.

L’analyse de la Bibliothèque de la Chambre des communes a montré que l’inflation et l’augmentation des revenus signifieront que 1,2 million de dollars supplémentaires seront transférés dans la tranche d’imposition à taux plus élevé qui entre actuellement en vigueur lorsqu’un salaire atteint 50 070 £.

Si le chancelier levait son gel et augmentait le seuil en fonction de l’inflation, il atteindrait 56 270 £ d’ici 2026.

La recherche a également montré que près de 1,5 million de personnes à faible revenu seront amenées à payer le niveau de base de l’impôt sur le revenu qui sera repoussé au taux d’imposition de base de 20 pour cent qui commence à 12 750 £.

Selon la recherche, les revenus disponibles des ménages devraient être inférieurs de 1 % d’ici 2026 dans toutes les régions à ce qu’ils seraient s’il n’y avait pas eu de gel des seuils d’impôt sur le revenu.

Londres et le sud-est devraient être les plus durement touchés, avec des pertes d’environ 500 £ par ménage. Rien qu’à Londres, il y aura 210 000 contribuables supplémentaires à taux plus élevé et 155 000 personnes de plus qui paieront de l’impôt sur le revenu.

Le coût total des gels pour les ménages du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Écosse, sera de 10,9 milliards de livres sterling en 2025/26, indique-t-il.

Les Lib Dems, qui ont commandé la recherche, ont appelé le gouvernement à abandonner le « raid fiscal furtif » qui « écrasera les familles qui en ressentent déjà le pincement ».

La porte-parole du Trésor Lib Dem, Christine Jardine, a déclaré que les familles inquiètes de payer leurs factures cet hiver sont confrontées à des années d’augmentation des impôts.

« Boris Johnson doit abandonner cette taxe furtive et injuste qui écrasera les familles qui en ressentent déjà les effets », a-t-elle déclaré.

« Les gens s’inquiètent de la hausse du coût de la vie et du paiement de leurs factures cet hiver. Maintenant, ils font face à des années d’augmentation d’impôts sous un gouvernement conservateur qui les tient pour acquis. »

La question de la taxation élevée au milieu de la hausse du coût de la vie a provoqué une rupture majeure parmi les conservateurs seniors.

Lors d’une réunion du Cabinet plus tôt cette semaine, le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees Mogg, a déclaré au chancelier que la hausse de l’assurance nationale prévue pour avril devrait être supprimée pour endiguer la crise du coût de la vie alors que l’inflation et les factures d’énergie augmentent.

Et le mois dernier, le ministre du Brexit, Lord Frost, a démissionné du Cabinet, citant la fiscalité élevée comme l’une de ses principales préoccupations.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Royaume-Uni avait « l’abattement d’impôt personnel de base le plus élevé » du groupe des pays industrialisés du G20.

« Le maintien du seuil est une approche progressive pour financer nos services publics de premier plan et reconstituer les finances publiques après le covid.

« Les plus hauts revenus continueront de cotiser davantage et le salaire net de personne ne sera inférieur à ce qu’il est actuellement en termes de liquidités. »

Le litige fiscal fait suite à une inquiétude croissante quant à l’impact politique sur le gouvernement de la hausse du coût de la vie avec une inflation maintenant d’environ six pour cent.

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que le coût de la vie auquel les ménages sont confrontés cette année « pourrait bien être pire que la crise financière ».

Torsten Bell, du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a déclaré: « Avril en particulier va être une catastrophe du coût de la vie, et l’année dans son ensemble sera définie par la compression. »