Rishi Sunak a exhorté à agir alors que des milliers de buveurs au bord du gouffre -‘Bail out nos pubs ‘| Politique | Nouvelles

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, demande au gouvernement d’indemniser les pubs et les petites entreprises du secteur de l’hôtellerie, y compris les restaurants qui risquent de fermer. Près de 10000 pubs, clubs et restaurants ont fermé définitivement depuis le début de la crise des coronavirus, avec des craintes que des milliers d’autres soient sur le point de fermer.

Sir Ed a déclaré: «Sans une aide appropriée, ce seront les dernières commandes de nombreux pubs locaux.

«Les entreprises florissantes qui étaient autrefois le cœur de notre communauté ne doivent pas être forcées de fermer sans faute de leur part.

«J’appelle Boris Johnson et Rishi Sunak à agir maintenant ou à risquer la fermeture de milliers de Britanniques.

« Jusqu’à présent, le soutien de la taille d’une pinte du gouvernement pour ce secteur vital a été le fond du baril. »

LIRE LA SUITE: Farage déchire les plans de passeport de pub de Boris – « Tout simplement inapplicable »

Actuellement, il y a près de 3 milliards de livres sterling de loyers non réglés dans le secteur de l’hôtellerie après que de nombreux sites ont été contraints de fermer leurs portes pendant plus de la moitié de l’année dernière en raison du verrouillage.

Les pubs ne sont pas autorisés à rouvrir dans le cadre de la feuille de route hors verrouillage jusqu’au 12 avril et même dans ce cas, ils ne seront autorisés à servir les clients qu’en extérieur, dans un groupe de six ou deux ménages.

L’hospitalité intérieure ne reprendra qu’à partir du 17 mai au plus tôt.

En vertu de la politique promue par les Lib Dems, les pubs et les entreprises d’accueil seraient autorisés à réclamer jusqu’à 80 pour cent de leurs frais de location au gouvernement.

La remise sur leurs coûts pourrait être offerte à tous les propriétaires qui ont constaté une baisse d’au moins 30% de leurs revenus par rapport à avant la pandémie.

Un certain nombre de mesures visant à soutenir les entreprises hôtelières en difficulté ont été annoncées par le gouvernement, notamment la suppression des tarifs commerciaux pour l’année fiscale 2020/2021, l’accès au régime de congés à un certain nombre de prêts.

LIRE LA SUITE: Les pubs pourraient interdire les clients qui ne sont pas vaccinés

La Campagne pour la vraie bière (CAMRA) a déclaré que le secteur était «désespéré» pour le soutien du gouvernement à la suite du coup énorme sur les revenus de la pandémie depuis mars de l’année dernière.

Le président national de la CAMRA, Nik Antona, a déclaré: « Cette année a été l’une des plus difficiles jamais enregistrées, et le secteur de l’hôtellerie a été particulièrement touché – qui a été l’un des premiers secteurs à fermer au début de la pandémie, et le sera du dernier à rouvrir.

«En tant que consommateurs, nous voulons que nos pubs, clubs, brasseries et cidriculteurs locaux non seulement survivent, mais prospèrent.

«Les pubs sont une partie vitale des communautés à travers le pays – ils fournissent un espace pour les gens pour se rencontrer, lutter contre la solitude et aider à renforcer la communauté locale.

Il a ajouté: « CAMRA pense que les pubs joueront un rôle énorme dans la reprise sociale et économique de la pandémie – mais pour ce faire, ils ont désespérément besoin d’un soutien gouvernemental sectoriel. »

Le chef des libéraux démocrates rencontrera cet après-midi un propriétaire de pub pour discuter des difficultés auxquelles l’hospitalité a été confrontée pendant la pandémie.

Répondant à la politique, un porte-parole de BEIS a déclaré à Express.co.uk: «Nous savons que la période a été difficile pour les pubs, mais notre soutien a été parmi les plus généreux au monde.

«Alors que les pubs se préparent à rouvrir une fois de plus, nous proposons de nouvelles subventions de redémarrage d’une valeur allant jusqu’à 18 000 £ – qui font partie de notre programme de soutien beaucoup plus large de 352 milliards de £, ainsi qu’un moratoire sur l’expulsion pour les locataires commerciaux et de nouvelles mesures pour faciliter les servir les gens à l’extérieur. «