Rishi Sunak a passé «beaucoup de temps» à se gaver de Bridgerton .

Rishi Sunak a en quelque sorte passé «beaucoup de temps» à se gaver de toute la série de Bridgerton pendant la pandémie de coronavirus.

Comme le superfan Kim Kardashian, l’actuel chancelier de l’Échiquier a pris son pied comme beaucoup d’entre nous en lock-out en assoiffé du smash racé de Netflix.

Admettant que ses habitudes de visionnage “ne sont probablement pas tout à fait les mêmes” que certains de ses collègues du Cabinet, M. Sunak a discuté de ce qu’il aime se détendre avec quelques choix intéressants.

«Comme Emily In Paris, je ne sais pas combien d’autres ont regardé ça. Je vais vérifier », a-t-il déclaré à Radio Times.

M. Sunak se souvient avoir regardé la télévision dans son enfance, avec encore une fois des programmes préférés assez inattendus sur sa liste.

«Nous n’avons jamais été autorisés à manger dans le salon, mais les samedis soirs étaient l’exception», a-t-il déclaré.

Mon Sunak était un grand fan de Baywatch en grandissant (Photo: Fremantle Media/Shutterstock)

«Nous étendions une couverture de pique-nique en plastique et j’irais avec mon père chercher soit Pizza Hut ou KFC de Portswood à Southampton, et nous – maman, papa et mon jeune frère et sœur – mangerions sur ce tapis de pique-nique et regardez The A-Team, Baywatch et Blind Date, qui se sont succédé.

«C’était une partie spéciale de notre croissance.

Peut-être que M. Sunak est l’un des milliers de fans de Bridgeton qui ont menacé de boycotter la saison deux après l’annonce de Rege-Jean Page ne reviendra pas en tant que duc de Hastings, Simon Basset.

Plus : Rishi Sunak



Il a également été exclu de toute apparition dans les saisons trois et quatre déjà confirmées de Bridgerton.

Au lieu de cela, Anthony Bridgerton de Jonathan Bailey occupera le devant de la scène dans le prochain chapitre.

Bridgerton est disponible pour diffuser sur Netflix.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();