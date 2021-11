Rishi Sunak a porté un coup dévastateur alors que la fraude au congé coûte aux contribuables 5,5 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

Et un expert juridique a averti les escrocs qu’ils peuvent s’attendre à ce qu’on frappe à la porte car le gouvernement cherche à récupérer autant d’argent que possible. Les chiffres, publiés par le HMRC jeudi, révèlent en outre que des gangs criminels ont détourné près de 350 millions de livres sterling avec un large éventail d’escroqueries ciblant le régime de congé, le régime de soutien au revenu du travail indépendant et même manger pour aider.

Au total, le gouvernement a enregistré une baisse de 4,4% des recettes fiscales au cours du dernier exercice budgétaire en raison de la pandémie.

Au total, un peu plus de 4,967 milliards de livres sterling ont été perdus au profit de fraudeurs, dont 4,4 milliards de livres sterling via le programme de congé tant vanté de Rishi Sunak, également connu sous le nom de programme de rétention des emplois du coronavirus.

492,5 millions de livres sterling supplémentaires ont été volés via le programme d’emploi indépendant et 58,5 millions de livres sterling supplémentaires via Eat Out To Help Out.

L’élément du crime organisé était de 207 millions de livres sterling, 137,9 millions de livres sterling et 5,09 millions de livres sterling respectivement.

Commentant, Steven Porter, associé du cabinet d’avocats multinational Pinsent Masons, a déclaré: «Il est maintenant clair que les programmes de soutien Covid de HMRC ont présenté une opportunité pour de nombreux fraudeurs.

« Bien qu’ils soient clairement nécessaires pour soutenir l’économie pendant la pandémie et une bouée de sauvetage vitale pour beaucoup, ils se sont également avérés trop faciles à exploiter pour les criminels. »

Il a ajouté : « Le HMRC va désormais traquer ceux qui ont fait des réclamations frauduleuses, en particulier via le Fraud Investigation Service.

« Il y aura une vague de sanctions civiles et pénales, y compris des peines de prison. »

Un porte-parole du HMT a déclaré: «Nous avons introduit rapidement nos programmes de soutien Covid sans précédent pour protéger les emplois et les moyens de subsistance – en aidant des millions de personnes à travers le Royaume-Uni, dont près de 12 millions sur le seul programme de congé.