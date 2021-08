Rishi Sunak a remis un plan pour réduire les factures d’énergie alors que les chaudières à date «seront remplacées» épinglées | Sciences | Nouvelles

La stratégie de chauffage et de construction doit être publiée le mois prochain pour expliquer comment le gouvernement prévoit de résoudre les problèmes potentiels pour les propriétaires tels que l’électricité étant nettement plus chère que le gaz. Cette « distorsion des prix » est considérée comme un obstacle à la promotion de solutions à faible émission de carbone, telles que les chaudières à hydrogène et les pompes à chaleur dans les maisons. Le Comité sur le changement climatique a averti le gouvernement que les consommateurs pourraient finir par payer 100 £ de plus par an.

Mais Chris Stark, le directeur général du conseiller indépendant du Royaume-Uni sur le changement climatique, a déclaré qu’il y avait « toute une série d’options » à la disposition du chancelier Rishi Sunak pour aider les Britanniques.

Il a déclaré à Express.co.uk : « En fait, il y a tellement d’options qu’il est difficile de savoir exactement ce que le gouvernement va faire.

“Mais il y a quelque chose qui doit vraiment être réalisé en toutes circonstances.

« L’un d’eux est que, d’ici 2050, nous allons arrêter de brûler des combustibles fossiles pour chauffer nos maisons.

« C’est loin – nous avons le temps de bien le planifier, mais le point crucial est que si vous achetez une chaudière aujourd’hui, vous pouvez l’utiliser pendant 15 à 20 ans.

“C’est le calendrier auquel nous devons penser – c’est pourquoi il y a une période au milieu des années 30 qui prend autant d’importance.”

M. Stark a déclaré que le gouvernement “les remplacera par quelque chose qui soit une alternative zéro carbone”.

Les propriétaires s’inquiètent du coût actuel du passage au vert.

Actuellement, une propriété mitoyenne ou mi-terrasse coûte environ 600 £ par an pour chauffer.

« En ce moment, si vous devez installer une pompe à chaleur dans votre maison, cela coûte très cher.

“J’espère qu’il utilisera le système fiscal pour essayer d’encourager cela à baisser le prix.

“Et j’espère que nous verrons des investissements du chancelier et de Kwasi Kwarteng dans l’infrastructure pour le soutenir.”

M. Stark a déclaré qu’il espérait que le gouvernement poursuivrait ses efforts en matière d’énergie verte, car cela pourrait créer des milliers d’emplois dans tout le comté.

Il a noté: “Rassemblez tout cela et ce sera vraiment attrayant d’attendre ce moment dans 15 ans lorsque nous ferons la transition.”