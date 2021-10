Rishi Sunak à WAR avec Boris Johnson alors que les conservateurs se séparent d’un plan de 1 000 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a dévoilé son nouveau plan mardi, avec le souhait que la Grande-Bretagne passe au vert d’ici 2050. Le Trésor avait averti le Premier ministre, affirmant que le plan signifierait que les taxes et les coûts à la consommation pourraient augmenter pour couvrir le prix du plan.

Dans un avertissement sévère, le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le passage à une société verte entraînerait des « conséquences fiscales importantes » pour le Royaume-Uni.

Alors que la guerre des mots fait rage, le gouvernement a été invité à prendre en compte les « pressions à long terme plus larges sur les finances publiques » qui pourraient rendre les choses encore plus difficiles sur le plan économique.

Dans un document publié par le Trésor, ils ont déclaré : « Il y aura des demandes sur les dépenses publiques, mais l’impact le plus important vient de l’érosion des recettes fiscales provenant des activités liées aux combustibles fossiles.

« Les revenus temporaires provenant de l’élargissement de la tarification du carbone ne seront probablement pas suffisants pour compenser la baisse structurelle des recettes fiscales, mais seront importants pour soutenir la transition et peuvent aider à gérer toute demande de dépenses publiques pour soutenir la transition.

« S’il doit y avoir des dépenses publiques supplémentaires, le gouvernement devra peut-être envisager de modifier les impôts existants et de nouvelles sources de revenus tout au long de la transition afin d’atteindre un zéro net de manière durable et conforme aux principes budgétaires du gouvernement. »

Le Trésor a également semblé prendre un coup aux dépenses de M. Johnson en tant que Premier ministre.

Ils ont déclaré : « Chercher à répercuter les coûts sur les futurs contribuables par le biais de l’emprunt s’écarterait du principe du pollueur-payeur, ne serait pas conforme à l’équité intergénérationnelle ni à la viabilité fiscale, et pourrait émousser les incitations.

« Cela pourrait également augmenter le coût économique de la transition. »

M. Johnson a également écrit sur les plans qu’il a pour s’assurer que la progression vers une Grande-Bretagne plus verte est aussi transparente que possible.

Il a écrit : « Pendant des années, passer au vert était inextricablement lié au sentiment que nous devons sacrifier les choses que nous aimons.

«Mais cette stratégie montre comment nous pouvons reconstruire plus écologiquement sans même un cilice en vue.

« En 2050, nous conduirons toujours des voitures, piloterons des avions et chaufferons nos maisons, mais nos voitures glisseront silencieusement dans nos villes, nos avions seront à zéro émission, ce qui nous permettra de voler sans culpabilité, et nos maisons seront chauffées. par une énergie fiable et bon marché tirée des vents de la mer du Nord.