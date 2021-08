Rishi Sunak confirme que le Royaume-Uni ne revient “absolument” pas à l’austérité alors que l’économie croît de 4,8% | Politique | Nouvelles

in

Le chancelier Rishi Sunak a promis que le Royaume-Uni ne reviendrait “absolument” pas à l’austérité. Cet engagement est intervenu après que de nouveaux chiffres de l’Office of National Statistics (ONS) publiés jeudi ont montré que l’économie britannique avait augmenté de 4,8% au deuxième trimestre de l’année. Interrogé sur la manière dont le numéro 10 financera les engagements en matière de protection sociale et de changement climatique, M. Sunak a déclaré que l’économie se remettait bien.

Il a déclaré à Sky News: «Eh bien, l’économie se redresse et elle se remet bien.

«Je pense qu’en ce qui concerne la révision des dépenses à l’automne que nous allons faire, ce que nous allons voir, c’est absolument aucun retour à l’austérité.

« Les gens vont voir un investissement très important dans les services publics au cours de ce Parlement pour le contexte. »

M. Sunak a poursuivi : « À la fin, nous dépenserons 100 milliards de livres de plus chaque année qu’au début.

«C’est pourquoi nous allons pouvoir avoir 50 000 infirmières de plus, 20 000 policiers de plus, 40 nouveaux hôpitaux et déployer des choses comme le haut débit à travers le pays pour multiplier les opportunités.

“Et c’est ce que nous avons été élus pour livrer et c’est ce que nous nous efforçons de faire.”

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni aurait augmenté de 4,8% d’avril à juin à la suite de l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus, a rapporté ce matin l’Office for National Statistics.

L’éducation a également stimulé l’économie depuis la réouverture des écoles au deuxième trimestre également.

En mai, les clients ont été autorisés à entrer dans les pubs, les restaurants et les cafés.

Les économistes s’attendent désormais à une poursuite de la croissance dans les mois à venir.

Sandra Horsfield, économiste chez Investec, a déclaré que la confiance parmi les consommateurs et les entreprises était susceptible de se renforcer avec le temps tant qu’il n’y avait pas de retour aux blocages.

“La douceur de la transition est la grande inconnue, avec peut-être les plus grands points d’interrogation qui pèsent sur les performances du marché du travail une fois que le régime de congé prendra fin fin septembre”, a-t-elle déclaré.