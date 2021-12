Rishi Sunak critiqué pour sa visite aux États-Unis alors que les Britanniques font face au chaos de Noël – « Disparu en action ! » | Politique | Des nouvelles

Rishi Sunak, 41 ans, a fait face à des appels d’un éminent chef de syndicat pour dévoiler des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des loisirs et des arts après qu’il a été révélé qu’il se trouvait en Californie. Les pubs, les restaurants et les théâtres à travers l’Angleterre sont parmi les lieux les plus touchés par les annulations massives de Noël après que Boris Johnson, 57 ans, le médecin-chef de l’Angleterre Chris Whitty, 55 ans, et le directeur médical des soins primaires du NHS, le Dr Nikki Kanani, 41 ans, ont dit aux Britanniques de limiter leurs contacts sociaux.

Lors de la conférence de presse d’hier, le professeur Whitty a exhorté les gens à ne pas « se mélanger avec des gens que vous n’êtes pas obligés de faire ».

Ses commentaires sont intervenus après que le Royaume-Uni a enregistré mercredi un record de 78 610 nouveaux cas de coronavirus.

Le chancelier de l’Échiquier a effectué un voyage de quatre jours dans le Golden State en visite de travail.

Le plus grand État des États-Unis tient une place particulière au député de Richmond (Yorkshire) puisqu’il vivait avec sa femme Akshata en Californie.

Le Mirror rapporte également que les Sunak possèdent une maison de vacances à Santa Monica.

Parlant de la visite de M. Sunak dans le Golden State, le porte-parole de la chancelière a déclaré: « Il s’agit d’un voyage de travail où il mène les affaires du gouvernement et a un programme chargé de réunions et de tables rondes. »

La secrétaire générale du Congrès des syndicats, Frances O’Grady, 62 ans, a répondu au voyage transatlantique de Sunak en déclarant : « La chancelière est portée disparue ».

Mme O’Grady, qui a fait campagne contre M. Sunak pour que la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne en 2016, a ajouté: « Le chancelier devrait se tenir à côté du Premier ministre, annonçant une aide pour payer les salaires, sauver des emplois et empêcher les entreprises de tomber dans le mur .

La nouvelle survient alors que la BBC rapporte que les recettes du secteur de l’hôtellerie en décembre devraient baisser d’environ 40 %.

Le secrétaire financier fantôme du Labour, James Murray, 38 ans, a également déclaré: « Le chancelier sait depuis des jours que de nouvelles directives pourraient entrer en vigueur, mais il a quand même choisi de laisser les entreprises et les travailleurs de notre pays se débrouiller seuls. »

Le député d’Ealing North a ajouté: « Il est incroyable qu’au lieu de donner la priorité aux entreprises britanniques, il soit à l’étranger. »

Le Trésor a fourni au secteur de l’hôtellerie en difficulté des subventions gouvernementales, une réduction des tarifs des entreprises et le régime de congé lorsque la crise des coronavirus s’est installée l’année dernière.