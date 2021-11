Rishi Sunak dévoile le plan directeur du Brexit : les règles de l’UE ont été déchirées pour déclencher une explosion financière | Politique | Nouvelles

La chancelière veut un nouveau cadre de régulation financière au Royaume-Uni. Il cherche à supprimer les lois initialement imposées par Bruxelles pour donner aux entreprises britanniques plus de flexibilité pour stimuler l’économie nationale.

Lorsque le Royaume-Uni a quitté le bloc, le droit de l’UE a été automatiquement reconduit.

Les ministres sont impatients de passer en revue les lois une par une et d’éliminer toutes celles qui sont jugées inutiles.

Les propositions présentées donneraient à la Financial Conduct Authority (FCA) et à la Prudential Regulation Authority (PRA) la possibilité de remplacer les lois de l’UE par les leurs, mieux adaptées à l’économie britannique.

« Les plans exigeraient que la FCA et la PRA prennent en compte à la fois les implications pour la croissance et la compétitivité internationale de leurs réglementations, ainsi que leurs objectifs existants de maintien de l’intégrité du marché, de la protection des consommateurs et d’un système financier sain », a déclaré le Trésor.

Une consultation sur les plans aura désormais lieu et se poursuivra jusqu’au 9 février de l’année prochaine.

M. Sunak a déclaré : « Plus tôt dans l’année, j’ai exposé ma vision d’un secteur des services financiers ouvert, vert et technologiquement avancé, compétitif à l’échelle mondiale et agissant dans l’intérêt des communautés et des citoyens du Royaume-Uni, créant des emplois, soutenant les entreprises et stimuler la croissance à travers le Royaume-Uni.

« Une partie importante de cette vision consiste à garantir, en tant que nation indépendante, que nous ayons une approche cohérente, agile et respectée au niveau international de la réglementation des services financiers qui convient au Royaume-Uni.

« Les propositions d’aujourd’hui soutiendront la force future du Royaume-Uni en tant que centre financier mondial, garantissant une approche agile et dynamique de la réglementation qui soutient la croissance de l’économie britannique, sans s’écarter de notre engagement continu envers des normes internationales élevées. »

L’examen de la réglementation financière fait partie d’une réforme plus large de la réglementation telle qu’elle a été définie par le groupe de travail sur l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation.

Plus tôt cette année, Boris Johnson a nommé Sir Iain Duncan Smith à la tête du groupe, examinant à quoi devrait ressembler la réglementation britannique après le Brexit.

Le groupe a présenté ses conclusions en juin et a fait valoir que le fardeau de la réglementation devrait être supprimé des entreprises dans tous les domaines possibles.

Le groupe de travail a appelé à la fin de la réglementation pour chaque scénario possible et à l’adoption d’une approche plus sensée.

En septembre, Lord Frost a présenté l’approche générale du Royaume-Uni pour supprimer les lois de Bruxelles.

Il a déclaré que le gouvernement envisageait de créer un « mécanisme sur mesure » pour amender les lois introduites pour la première fois par l’UE, et créerait également une nouvelle commission pour examiner quelles lois devraient être conservées.

Le ministre du Brexit a averti que ce serait une « tâche gigantesque » de se libérer de Bruxelles « étant donné l’étendue de l’influence de l’UE sur notre système politique depuis près de 50 ans ».

Il a déclaré: « Tout d’abord, nous allons procéder à un examen de ce que l’on appelle » le droit de l’UE conservé « , et j’entends par là les très nombreux textes législatifs que nous avons adoptés dans notre propre recueil de lois par le biais du retrait de l’Union européenne Loi de 2018.

« Nous devons maintenant revisiter cette catégorie de droit immense mais, pour nous, anormale.

« Ce faisant, nous avons deux objectifs en tête: d’abord supprimer le statut spécial du droit européen conservé afin qu’il ne soit plus une catégorie distincte du droit interne britannique, mais normalisé dans notre droit avec un statut législatif clair.

« Si nous ne le faisons pas, nous risquons de donner une préséance indue aux lois dérivées de la législation de l’UE sur les lois adoptées correctement par ce Parlement. »