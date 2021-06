Rishi Sunak dévoile un coup de maître de 40 milliards de livres sterling pour déclencher le Brexit Grande-Bretagne avec un plan radical | Politique | Nouvelles

in

Le chancelier a annoncé l’année dernière son intention de créer la UK Infrastructure Bank pour aider les ministres à mettre le pays à niveau et à lutter contre le changement climatique. Lançant officiellement la nouvelle stratégie d’investissement audacieuse à Leeds ce matin, M. Sunak s’est engagé à un capital initial de 12 milliards de livres sterling avec la possibilité d’émettre 10 milliards de livres sterling supplémentaires de garanties gouvernementales.

On espère que les nouveaux plans contribueront à un investissement global de plus de 40 milliards de livres sterling.

La banque aidera à financer des projets radicaux et innovants dans chaque région et nation du Royaume-Uni dans des secteurs tels que l’énergie propre, les transports, le numérique, l’eau et les déchets.

Cela fait partie du programme plus large du Premier ministre Boris Johnson visant à développer les infrastructures et les services dans des régions du pays qui souffraient auparavant d’un sous-investissement.

M. Sunak a déclaré : « En ouvrant ses portes aujourd’hui, la UK Infrastructure Bank accélérera nos ambitions de lutte contre le changement climatique et de mise à niveau, tout en créant de nouvelles opportunités à travers le Royaume-Uni dans le cadre de notre Plan pour l’emploi.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

“Grâce à la Banque, nous investissons des milliards de livres dans des infrastructures de classe mondiale qui soutiendront les personnes, les entreprises et les communautés dans tous les coins du Royaume-Uni.”

La nouvelle UK Infrastructure Bank est une partie plus importante des nouveaux plans d’investissement des ministres.

Il fait partie de la stratégie nationale d’infrastructure du gouvernement et ciblera les investissements dans des projets qui correspondent aux intérêts du Royaume-Uni.

Au total, M. Sunak s’est engagé à dépenser 100 milliards de livres sterling en dépenses d’investissement cette année pour aider à renforcer les infrastructures britanniques.

Alors que la Grande-Bretagne cherche à se remettre de la crise des coronavirus, la banque visera également à jouer un rôle dans la stratégie de « reprise axée sur l’emploi » du gouvernement.

Les ministres espèrent maintenir les chiffres du chômage bas au lendemain de la pandémie en offrant de nouvelles opportunités aux Britanniques.

LIRE LA SUITE : Percée de l’accord commercial américain : Liz Truss fait un grand pas en avant

« J’ai hâte de nouer des partenariats solides avec les porteurs de projets, les institutions et les dirigeants locaux.

La création de la banque intervient après que la sous-commission des affaires financières de l’UE de la Chambre des Lords a appelé le gouvernement à s’engager dans un tel projet en 2019.

Les pairs ont déclaré que la création de la banque aiderait à remplacer l’argent donné aux projets par la Banque européenne d’investissement (BEI) maintenant que la Grande-Bretagne était hors de l’UE.

La présidente du comité, la baronne Falkner de Margravine, a déclaré à l’époque: “L’infrastructure du Royaume-Uni et les industries qui dépendent des dépenses d’infrastructure seront touchées si le gouvernement ne trouve pas rapidement un moyen de combler le déficit de financement qui sera créé.”

La BEI a donné plus de 100 milliards de livres sterling au Royaume-Uni entre 1973 et 2020.

Cependant, après le référendum de 2016, le financement de la banque a rapidement chuté.

Le manque de financement après juin 2016 est survenu alors que le Royaume-Uni était toujours membre du bloc jusqu’au 31 janvier 2020.

La Grande-Bretagne a continué à payer l’intégralité des coûts d’adhésion au bloc jusqu’au début de cette année, lorsque la période de transition de l’UE a pris fin.