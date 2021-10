Rishi Sunak dévoile un nouveau programme pour les épargnants avec des investissements 100% garantis par le Trésor | Politique | Nouvelles

La chancelière a annoncé le tout premier programme d’obligations vertes d’épargne au monde. Les Britanniques âgés de 16 ans et plus pourront investir leur argent dans les nouveaux projets écologiques du gouvernement.

Leur argent sera garanti à 100 pour cent par le Trésor via NS&I et les économies réalisées serviront à lutter contre le réchauffement climatique.

Les obligations d’épargne vertes seront offertes à un taux annuel fixe de 0,65 % sur une durée de trois ans.

M. Sunak s’est vanté que le Royaume-Uni était un « leader mondial de la finance verte » et donnait désormais aux Britanniques la possibilité de s’impliquer.

Il a déclaré: « Nos premières obligations d’épargne vertes au monde donnent aux épargnants du Royaume-Uni la possibilité de soutenir les projets verts du gouvernement et de mettre leur argent au service de la lutte contre le changement climatique.

« Le Royaume-Uni est déjà un leader mondial de la finance verte et ces nouvelles obligations d’épargne innovantes offriront à la fois des rendements financiers et des avantages environnementaux, de manière transparente et sécurisée. »

L’annonce du nouveau programme par le Trésor intervient deux semaines seulement avant le sommet sur le changement climatique de la COP26 en Écosse, organisé par l’hôte britannique.

Les dirigeants mondiaux se réuniront à Glasgow pour promettre de nouveaux engagements dans la lutte contre le changement climatique, dans le but de maintenir le monde sur la bonne voie pour éviter que les températures mondiales n’augmentent de plus de 1,5 °C d’ici 2050.

Le Premier ministre Boris Johnson a cherché à ouvrir la voie au sommet, engageant la Grande-Bretagne dans une série de nouvelles initiatives vertes.

Les investisseurs dans les obligations d’épargne vertes pourront non seulement s’assurer que leur argent sert à aider la planète, mais pourront également suivre des mesures telles que le nombre d’emplois créés et les petites entreprises qui en ont bénéficié.

Selon le Trésor, des recherches ont révélé que 80% des 25-44 ans sont intéressés par un produit d’épargne vert.

Sean Kidney, PDG de Climate Bonds Initiative, a déclaré : « Chaque gouvernement doit verdir ses budgets pour atteindre les objectifs climatiques.

« Les obligations d’épargne vertes emblématiques du Royaume-Uni montrent à quel point ce verdissement peut et sera financé.

« Cela sert d’exemple au monde. »

Le lancement du nouveau dispositif fait suite au succès des obligations souveraines vertes émises le mois dernier.

Plus de 10 milliards de livres sterling ont été émises le mois dernier, et 6 milliards de livres sterling supplémentaires ont été émises jeudi de cette semaine.

Les responsables disent qu’à ces deux occasions, les obligations souveraines vertes ont été fortement sursouscrites.

Rhian-Mari Thomas, PDG du Green Finance Institute : « Après le succès des deux premières émissions de Green Gilt au Royaume-Uni, il est formidable de voir le lancement des nouvelles obligations d’épargne vertes, qui permettront aux épargnants de mettre leur argent au service de de l’environnement.

« C’est une autre étape importante pour canaliser les investissements vers la construction d’une économie britannique verte, prospère et inclusive, et une opportunité pour les épargnants de s’impliquer. »

La COP26 démarre le 31 octobre.