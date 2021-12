Rishi Sunak en pourparlers pour renflouer l’hospitalité après que les cas de Covid ont conduit à une annulation festive | Politique | Des nouvelles

Rishi Sunak, 41 ans, a écourté son voyage en Californie pour discuter de la façon dont le Trésor peut aider les entreprises à faire face à une augmentation rapide des cas de COVID-19. Le coup économique de l’industrie a été profond avec une enquête auprès des organisations UKHospitality révélant dans les dix jours précédant mardi, environ 50% des réservations de Noël ont été annulées et le commerce sans rendez-vous a chuté d’un tiers au cours des dix jours précédents.

La nouvelle survient juste au moment où le Royaume-Uni a confirmé jeudi un record de 88 376 nouveaux cas de coronavirus.

Le chancelier de l’Échiquier aurait tenu des réunions à distance depuis le Golden State et rencontrera davantage de publicains et de patrons de restaurants après son atterrissage en Grande-Bretagne demain.

Le député de Richmond (Yorkshire) devrait rentrer au Royaume-Uni vers l’heure du déjeuner aujourd’hui.

Sunak a déclaré que le gouvernement était « déjà prêt et disposé à soutenir le pays selon les besoins » et a souligné que sa « priorité immédiate » est de s’assurer que le financement existant accordé aux conseils locaux « parvient à ceux qui en ont besoin le plus rapidement possible « .

Les responsables des voyages ont également demandé une réunion avec Sunak au sujet de ce qu’ils prétendent être un « arrêt furtif » et UKMusic a contacté la chancelière pour lui faire part de son inquiétude quant à un « blocage à part entière ».

Cependant, le Times a affirmé que les ministres étaient furieux en privé contre le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, 55 ans, après avoir dit à la nation qu’ils devraient limiter les contacts sociaux lors de la conférence de presse de mercredi à Downing Street.

Une source de Whitehall a déclaré que le professeur Whitty avait été « indépendant » et avait même « jeté une grenade » dans la stratégie COVID-19 du gouvernement.

Les députés conservateurs, dont beaucoup ont lancé une rébellion à grande échelle contre Boris Johnson, 57 ans, contre les mesures de passeport vaccinal du «Plan B» du Premier ministre, ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les commentaires du professeur Whitty.

Le député de Watford, Dean Russell, 45 ans, a déclaré à Whitty: « L’un des autres commentaires que j’ai entendus est que des gens disent que nous accordons la priorité à Covid par rapport à d’autres choses … le cancer, Covid par rapport à d’autres problèmes graves.

Le professeur Whitty a répondu: « Cela est parfois dit par des personnes qui n’ont aucune compréhension de la santé, mais je ne pense pas que cela soit dit par quelqu’un de sérieux, si je suis honnête. »

Il a ajouté: « La réalité est, si vous demandez à n’importe quel médecin travaillant dans n’importe quelle partie du système, qu’il vous dira ceci, que ce qui menace notre capacité à faire le cancer… c’est le fait qu’une grande partie de l’effort du NHS, donc de nombreux lits doivent être placés sur Covid et nous devons travailler de manière moins efficace car Covid est là. »

Le numéro 10 a également soutenu le médecin-chef de l’Angleterre en tant que « fonctionnaire extrêmement respecté et digne de confiance ».