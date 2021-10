Rishi Sunak est invité à intervenir alors que les prix de la bière pourraient grimper de 30 pence la pinte « Tsunami des hausses » | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de 80% des pubs ont déjà augmenté leurs prix ou prévoient de le faire, selon un sondage du Morning Advertiser, une publication spécialisée dans les pubs britanniques. C’est avant même que le chancelier n’annonce un devoir dans son budget d’automne la semaine prochaine. Sur les 189 personnes interrogées, le sondage a révélé qu’un peu moins d’un cinquième (19 %) n’étaient pas disposés à augmenter leurs prix.

La hausse potentielle des prix a été provoquée par une pénurie de personnel hôtelier de retour après une période prolongée de congé qui a ouvert environ 134 000 postes vacants dans le secteur.

À présent, les publicains demandent à M. Sunak de geler le taux des droits sur l’alcool, craignant que le public ne doive régulièrement payer 6 £ pour une pinte dans de vastes zones de Londres et du sud-est.

Le grossiste en boissons Matthew Clark et Bibendum, qui fournit des milliers de produits alcoolisés, a déjà annoncé qu’il augmenterait ses prix de 3,5% à partir du mois prochain.

Les entreprises, détenues par C&C Group, ont imputé cette augmentation aux pressions de la chaîne d’approvisionnement qui balayent le pays, ainsi qu’à une hausse des coûts de main-d’œuvre et des prix du carburant.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré au Morning Advertiser : « Alors que notre industrie se remet de la pandémie, la pression bien documentée qui en résulte sur les chaînes d’approvisionnement britanniques et mondiales a accru les coûts et la complexité.

« Cela a été encore aggravé par l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et l’inflation des prix du carburant.

« Alors que nous travaillons dur pour atténuer l’impact de ces pressions, afin de pouvoir maintenir le service que nous fournissons à nos clients, nous avons dû prendre la décision d’augmenter les prix de nos produits. »

Dave Mountford, co-fondateur du Forum of British Pubs, estime que les propriétaires de pubs devront augmenter les prix des pintes de 20p à 30p pour faire face à la hausse des coûts.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous exhortons la chancelière à soutenir notre secteur en réduisant les taxes sur la bière, la TVA et les tarifs commerciaux dans le budget la semaine prochaine afin de garantir que nos pubs et brasseurs puissent rester au cœur des communautés de haut en bas du pays. »

Ed Bedington, rédacteur en chef du Morning Advertiser, a écrit dans sa publication : « Les hausses de prix deviennent rapidement une réalité majeure pour les opérateurs qui sont déjà confrontés à des augmentations sur plusieurs fronts, de l’augmentation du salaire vital national jusqu’à l’augmentation de la TVA. et la menace d’un retour à l’horreur totale que sont les taux d’affaires.

« Nous sommes confrontés à un tsunami d’augmentations à l’horizon et ce sera un véritable défi pour tous. »

La semaine dernière, un groupe de réflexion financier de premier plan a exhorté la chancelière à geler les taxes sur le carburant et l’alcool dans le prochain examen des dépenses afin d’atténuer la crise du coût de la vie.

Tom Clougherty, responsable des impôts au Center for Policy Studies, a déclaré : « Il existe de solides arguments en faveur du gel des taxes sur le carburant et l’alcool pour une nouvelle année fiscale lors du prochain budget.

« L’inflation et les modifications déjà annoncées des impôts et des prestations mettent la pression sur les budgets des ménages.

« Nos droits d’accises existants sont élevés par rapport à nos voisins et en proportion des prix de vente finaux.

« De plus, les taxes sur l’alcool et le carburant sont obsolètes dans leur forme actuelle et ont besoin d’une refonte sérieuse – un processus qui est déjà en cours pour l’alcool.

« Le chancelier a gelé les taxes sur l’alcool et le carburant dans son budget de mars 2021. Il devrait faire de même dans quelques semaines. »