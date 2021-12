Rishi Sunak exhorté à agir en tant qu’UE pour déclencher la révolution bancaire : « L’avenir de la ville en équilibre » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le président du groupe de réflexion The CityUnited Project, le professeur Daniel Hodson, a critiqué la « progression du taux d’escargot » vers le lancement d’une monnaie numérique de gros de la banque centrale en livres sterling.

Exhortant le Trésor de M. Sunak et la Banque d’Angleterre à agir avant que la Banque centrale européenne de Christine Lagarde ne prenne « l’avantage du premier arrivé », le professeur Hodson a averti qu’une partie importante des activités de compensation de la City est menacée par la concurrence de l’UE à moins que des mesures rapides ne soient prises.

En avril, lors de la conférence UK FinTech Week à Londres, le chancelier Rishi Sunak a annoncé une nouvelle stratégie de monnaie numérique.

Il a déclaré: « Nous lançons un nouveau groupe de travail entre le Trésor et la Banque d’Angleterre pour coordonner les travaux exploratoires sur une potentielle monnaie numérique de banque centrale (CBDC). » Il a ensuite tweeté le mot solitaire : « Britcoin ».

Daniel Hodson, l’ancien directeur du London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) de la City a décrit la position dominante de Londres dans le secteur de la compensation et du règlement comme étant actuellement « suspendue à un fil » et qu’une part très importante traverserait la Manche si le Le chancelier n’agit pas pour accélérer la lente progression de la Banque d’Angleterre vers une livre numérique de gros.

La réaction du professeur Hodson intervient alors qu’un porte-parole de la BCE à Francfort a confirmé à Express.co.uk qu’ils « entreprennent une enquête complète et approfondie sur toutes les possibilités » de lancer un euro numérique d’ici 2025.

Malgré les propos de la chancelière, les progrès au Royaume-Uni vers une livre numérique ont été lents selon les initiés.

Le mois dernier, la Banque d’Angleterre a déclaré : « En 2022, HM Treasury et la Banque lanceront une consultation qui exposera leur évaluation du dossier d’une CBDC britannique, y compris les mérites de travaux supplémentaires pour développer un modèle opérationnel et technologique pour un CBDC britannique.

Le professeur Hodson a fait valoir que les emplois de la ville sont en danger si la lenteur actuelle des progrès se poursuit. S’adressant à Express.co.uk, le patron du groupe de réflexion City a déclaré : « Au milieu des années 90, le marché des contrats à terme et des options négociés au sol de la City était de loin le plus important d’Europe et était même le leader mondial à l’époque. Mais en 1998, le contrat obligataire de l’Allemagne centrale a migré pratiquement du jour au lendemain à Francfort en raison de l’impact du système de négociation électronique de ce dernier, pour ne jamais revenir.

Il a poursuivi : « Nous risquons de ne pas voir le bois pour les arbres et de répéter la débâcle de 1998, lorsque notre incapacité à répondre au développement technique imparable et aux événements du marché a entraîné une perte importante d’activité pour Francfort. Nous ne devons pas laisser cela se reproduire. »

Pendant ce temps, à son siège de Francfort, la BCE a progressivement accéléré ses plans pour lancer un euro numérique, en publiant un rapport de 55 pages le 2 octobre 2020.

Le 14 juillet de cette année, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré : « Cela fait neuf mois que nous avons publié notre rapport sur un euro numérique. Au cours de cette période, nous avons effectué des analyses plus approfondies, sollicité l’avis des citoyens et des professionnels et mené quelques expériences, avec des résultats encourageants. Tout cela nous a amenés à décider de passer à la vitesse supérieure et de lancer le projet de l’euro numérique.

L’ancien homme politique et ministre français a poursuivi: « Notre travail vise à garantir qu’à l’ère numérique, les citoyens et les entreprises continuent d’avoir accès à la forme de monnaie la plus sûre, la monnaie de banque centrale. »

Le professeur Hodson a insisté sur la nécessité pour le chancelier de réagir, déclarant à Express.co.uk : « Une monnaie numérique de l’UE agirait comme un aimant massif pour attirer une grande partie des activités clés de compensation et de règlement de la ville, déjà suspendues à un fil. , outre-Manche, sur la base d’importantes réductions de coûts et de capitaux.

Il a ajouté : « Les marchés financiers ne sont ni patriotiques ni sentimentaux, mais entièrement basés sur les résultats. La Grande-Bretagne dispose du savoir-faire, de la technologie et des ressources nécessaires pour bénéficier de l’Avantage First Mover. Tout ce dont il a besoin, c’est de la volonté et de la détermination.

Actuellement, la Chine est considérée comme la plus avancée dans ses projets de lancement d’une monnaie numérique, avant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février de l’année prochaine. Si la Chine lance sa monnaie numérique d’ici là, elle battra l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les discussions sur une monnaie numérique interviennent alors que l’euro est sur le point de célébrer son 20e anniversaire. En amont, le président de la BCE vient de lancer une initiative pour donner un nouveau look aux billets en euros.

S’exprimant cette semaine, Mme Lagarde a déclaré : « Les billets en euros sont là pour rester. Ils sont un symbole tangible et visible de notre solidarité en Europe, notamment en temps de crise, et il y a toujours une forte demande pour eux.

Cette nouvelle intervient après une année difficile pour l’euro, au cours de laquelle la livre a augmenté de sept pour cent par rapport à la devise de la zone euro. En décembre 2020, la livre n’achetait que 1,09 euro. Aujourd’hui, la livre s’achète 1,17 euro.

Malgré l’augmentation des paiements par carte en ligne pendant la pandémie de COVID-19, la demande d’espèces a continué d’augmenter selon la BCE, en raison de son « rôle crucial en tant que réserve de valeur ». Dans son étude publiée il y a un an, la Banque centrale de la zone euro a constaté que les espèces restaient le moyen de paiement le plus populaire pour les paiements de détail en personne.

Commentant, Mme Lagarde a déclaré: « Après 20 ans, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque pour les rendre plus accessibles aux Européens de tous âges et de tous horizons. »

Le collègue de Mme Lagarde, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a ajouté : « Nous voulons développer des billets en euros auxquels les citoyens européens peuvent s’identifier et seront fiers d’utiliser comme monnaie.

Il a poursuivi : « Le processus de refonte des billets en euros se déroulera parallèlement à notre enquête sur un euro numérique. Les deux projets visent à remplir notre mandat de fournir de l’argent sûr et sécurisé aux Européens. »

Comme l’a indiqué M. Panetta, parallèlement au projet de refonte de ses billets, la BCE s’est également lancée dans un projet de développement d’une monnaie numérique de banque centrale. Dans cette entreprise, certains acteurs du secteur financier britannique craignent qu’il évolue plus rapidement que la Banque d’Angleterre.