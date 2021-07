Rishi Sunak exhorte le personnel à retourner dans ses bureaux pour offrir aux jeunes employés une expérience « précieuse » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La chancelière a déclaré que travailler à distance sur Zoom a été particulièrement nocif et “pas génial” pour les jeunes employés au début de leur carrière, selon le Telegraph. L’interaction en face à face est particulièrement « précieuse » pour le personnel plus jeune, a-t-il déclaré.

Rishi Sunak est favorable à la levée de la directive « travail à domicile ».

“Je pense que pour les jeunes, en particulier, cette capacité d’être dans votre bureau, d’être sur votre lieu de travail et d’apprendre des autres plus directement, est quelque chose de vraiment important et j’ai hâte que nous y revenions lentement”, a-t-il déclaré au journal. .

Dans le cadre de la quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre, qui doit débuter le 19 juillet, le gouvernement ne demandera plus aux gens de travailler à domicile.

Pendant la pandémie, les employés ont été invités à travailler à domicile « dans la mesure du possible », mais après le 19 juillet, il appartiendra aux employeurs de demander au personnel de retourner dans leurs bureaux.

Le Royaume-Uni a été l’un des premiers à travailler à domicile, lorsque cela était possible, en mars 2020, lors du premier verrouillage national.

Après le 19 juillet, les règles gouvernementales seront échangées contre la responsabilité personnelle.

Les masques obligatoires prendront fin, mais les entreprises et les transports peuvent appliquer leurs propres règles.

La distanciation sociale et les limites de foule seront également abandonnées.

Les gens seront autorisés à commander au bar dans les pubs et les discothèques ont reçu le feu vert pour ouvrir.