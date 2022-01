Rishi Sunak exhorte les députés à fournir une aide hivernale aux régions les plus froides au milieu de la crise du coût de la vie | Royaume-Uni | Des nouvelles

Dans le cadre d’un nouveau plan, les résidents vivant dans les régions les plus froides du Royaume-Uni pourraient recevoir un soutien financier plus important du Trésor, selon des rapports récents. Le nouveau plan intervient au milieu d’une flambée des prix de l’énergie, qui a été averti qu’elle contribuera à la pire crise du coût de la vie depuis une génération.

Cette semaine, le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, 41 ans, a exhorté les députés conservateurs d’arrière-ban lors d’une série de séminaires à accroître le soutien aux ménages vulnérables cet hiver, selon le Telegraph.

Actuellement, le gouvernement dispose déjà d’un paiement par temps froid, qui offre aux demandeurs 25 £ pour chaque période de sept jours lorsque la température descend en dessous de 0°C.

Cependant, des sources du Trésor ont affirmé qu’il n’y avait pas d’outil clair pour différencier géographiquement le support de carburant d’hiver, ce qui pourrait rendre la politique difficile à mettre en œuvre, selon le Telegraph.

Un autre plan envisagé par les ministres comprend un coup de pouce au Winter Fuel Payment, qui aide les retraités à payer leurs factures d’énergie.

Ce serait le plus haut niveau de pauvreté énergétique au Royaume-Uni depuis le début des enregistrements en 1996, a révélé l’association caritative.

Adam Scorer, directeur général de National Energy Action, a déclaré à l’Observer : « Ceux qui ont les revenus les plus bas et les maisons les moins efficaces ne seront pas seulement confrontés à des difficultés financières, mais à des conditions de vie intolérables, à une mauvaise santé et, pour beaucoup, à une vie raccourcie.

« Ce ne sont pas que des conjectures. Cela arrivera et nous avons eu assez de temps pour le voir venir et agir.

Ed Miliband, secrétaire d’État fictif pour le changement climatique et le net zéro, a déclaré: «Les travailleurs sont touchés par une crise du coût de la vie qui a vu les factures d’énergie grimper, les coûts alimentaires augmenter et le budget hebdomadaire étiré.

« Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour soutenir les personnes qui luttent pour payer leurs factures. »