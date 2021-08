Rishi Sunak exhorte les gens à retourner au bureau – “vraiment bénéfique” pour les jeunes carrières | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Dans le cadre de la quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre qui a débuté le 19 juillet, le gouvernement ne demande plus aux gens de travailler à domicile. Les ministres ont déclaré que les gens peuvent retourner dans leurs bureaux et qu’ils “s’attendent et recommandent un retour progressif au cours de l’été”.

Cependant, certains pensent que le passage au travail à distance en ligne peut être permanent.

M. Sunak, quant à lui, est un ardent défenseur des jeunes qui commencent leur carrière pour aller au bureau.

L’interaction en face à face est particulièrement « précieuse » pour le personnel plus jeune, a-t-il déclaré.

Il a parlé de sa carrière avec LinkedIn News, soulignant l’importance de « relations solides » qu’il n’est pas possible de créer sur zoom.

“Je pense que pour les jeunes, en particulier, cette capacité d’être dans votre bureau, d’être sur votre lieu de travail et d’apprendre des autres plus directement, est quelque chose de vraiment important et j’ai hâte que nous y revenions lentement”, a-t-il déclaré au journal. .

Les chiffres de l’Office for National Statistics montrent qu’en février de cette année, 37% des employés ont déclaré qu’ils travaillaient uniquement à domicile.

Par rapport à 34 pour cent qui ont déclaré qu’ils voyageaient pour le travail.

Le mois dernier, 20% des personnes travaillaient encore à distance et 50% ont déclaré qu’elles étaient de retour au bureau.

Le plus grand nombre de personnes travaillant à domicile était dans le groupe d’âge de 30 à 49 ans et le plus petit était celui de 16 à 29 ans.