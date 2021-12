Rishi Sunak interrompt son voyage aux États-Unis pour dire à l’industrie hôtelière qu’il ne leur donnera pas plus d’argent | Royaume-Uni | Des nouvelles

La chancelière avait initialement prévu de revenir de voyage samedi. Cependant, il a révisé le voyage pour rentrer jeudi. Interrogé sur le soutien à l’industrie hôtelière aux États-Unis, M. Sukan a déclaré aux journalistes: « Je comprends que ce soit une période difficile pour l’industrie hôtelière. »

Il a ajouté: « La bonne nouvelle, je dirais, est qu’il existe des mesures de soutien en place pour aider l’industrie. »

Plus tôt jeudi, un responsable a déclaré que Sunak devait discuter d’éventuelles nouvelles mesures de soutien pour les entreprises les plus durement touchées par la propagation de la variante Omicron du coronavirus.

Le chancelier a été accusé d’avoir disparu au combat ces derniers jours, alors que les infections à Covid atteignent de nouveaux records.

Les travaillistes ont exhorté M. Sunak – qui a été en Californie – à « quitter Hollywood et revenir à la réalité ».

Pat McFadden, le ministre fantôme du Trésor, a déclaré aux députés aujourd’hui: « Pourquoi a-t-il décidé de procéder à un voyage en Californie mardi alors qu’il était déjà clair que les entreprises britanniques avaient du mal à faire face à ce que le Premier ministre lui-même a appelé un ‘raz de marée ‘ d’Omicron ?

La patronne de UKHospitality, Kate Nicholls, a plaidé pour que l’allégement des tarifs commerciaux et les remises de TVA soient prolongés.

Mme Nicholls a déclaré: « Le commerce de Noël est toujours crucial pour l’industrie hôtelière, représentant jusqu’à un quart des bénéfices de l’année pour de nombreuses entreprises.

« L’année dernière, Noël a été annulé et tant de choses reposaient sur cette période de décembre pour les entreprises déjà chancelantes sous le fardeau de la dette contractée à cause de la pandémie et confrontées à une augmentation des coûts à tous les niveaux.

« Si les opérateurs ne sont pas en mesure de négocier de manière rentable au cours du mois prochain, beaucoup ne survivront tout simplement pas – et ceux qui y parviennent seront confrontés à un retour à 20% de TVA en avril.

« Le gouvernement doit intervenir maintenant et fournir des mesures qui soutiennent les entreprises et les emplois du secteur – en s’engageant à maintenir la TVA à 12,5%, en suspendant les paiements des taux des entreprises pour le premier trimestre 2022 et en rétablissant les subventions de récupération. »

Nick Mackenzie, directeur général de la chaîne de pubs Greene King, a déclaré que leurs recettes dans certains pubs londoniens avaient baissé de 70 % par rapport à la même semaine en 2019.

Il a ajouté: « Les conseils du gouvernement pour limiter les interactions sociales et passer au travail à domicile ont mis notre industrie en lock-out dans tout sauf le nom. »

Patrick Dardis, directeur général du groupe de pub Young’s, a déclaré: « Je n’ai aucune idée de l’endroit où se trouve Rishi Sunak, mais il doit se présenter et apporter son soutien à l’industrie. »

M. Sunak a déclaré dans un communiqué: « Ce gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir à chaque étape pour soutenir les vies et les moyens de subsistance tout au long de cette pandémie – et bien sûr, nous continuerons de le faire.

« Nous comprenons que c’est une période préoccupante pour les entreprises.

« Mon équipe et moi-même avons rencontré des représentants d’entreprises plus tôt dans la journée, avons écouté leurs préoccupations et continuerons de travailler avec les leaders de l’industrie au cours des prochains jours.

« Pour continuer à protéger notre reprise économique et la vie et les moyens de subsistance du peuple britannique, notre priorité est maintenant de nous assurer que tout le monde a la possibilité de se renforcer maintenant. »

Aujourd’hui, pour la deuxième journée consécutive, le nombre quotidien de cas de coronavirus a atteint un nouveau record, avec 88 376 infections confirmées.