Rishi Sunak: le chancelier verse 220 millions de livres sterling supplémentaires à l’Écosse – « Soutien sans précédent » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Rishi Sunak, 41 ans, a promis d’injecter plus d’argent dans les coffres de Holyrood alors que les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni dépassent les 80 000 pour le troisième jour consécutif. L’annonce intervient après que le gouvernement écossais a encore une fois répété ses appels au Trésor pour qu’il fournisse plus de soutien au nord de la frontière.

Le premier ministre Nicola Sturgeon, 51 ans, s’est déjà engagé à fournir aux bars et restaurants écossais un programme de soutien de 66 millions de livres sterling.

Cependant, certains patrons de l’industrie ont déclaré que la somme de Mme Sturgeon était trop faible pour atténuer les pressions auxquelles le secteur de l’hôtellerie était confronté.

De nouvelles directives sur les magasins, l’hôtellerie et d’autres entreprises ont été introduites en Écosse à la fin de la semaine dernière.

Le porte-parole du Scottish Hospitality Group, Stephen Montgomery, a déclaré: « Cela ne couvrirait même pas un ou deux jours de perte de chiffre d’affaires pour certaines personnes, cela ne couvrirait certainement pas les salaires pendant une semaine.

« Nous le prendrons, bien sûr que nous le ferons, mais il doit y avoir des pourparlers en cours entre les gouvernements britannique et écossais – mettez toutes les différences politiques de côté et résolvez cela. »

Depuis que M. Montgomery a fait ses commentaires, le Trésor a promis de remettre des fonds en plus des 220 millions de livres sterling prévus dans le budget d’automne de M. Sunak.

Parlant des 220 millions de livres sterling supplémentaires, le chancelier de l’Échiquier a déclaré : « Suite aux discussions avec les administrations décentralisées, nous doublons désormais le financement supplémentaire disponible.

« Nous continuerons d’écouter et de travailler avec les administrations décentralisées face à cette grave crise sanitaire pour nous assurer que nous obtenons le rappel aux personnes partout au Royaume-Uni et que les personnes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sont soutenues. »

Le secrétaire écossais Alistair Jack, 58 ans, a ajouté : « Le gouvernement britannique a fourni un soutien sans précédent aux personnes dans toutes les régions du Royaume-Uni depuis le tout début de la pandémie, et ce soutien se poursuit.

« Le Trésor double le financement initial disponible pour le gouvernement écossais à 440 millions de livres sterling, ce qui lui donne la certitude financière dont il a besoin pour faire progresser le déploiement du vaccin et une réponse plus large de Covid-19.

« Cela s’ajoute à l’argent supplémentaire qui a déjà été fourni au gouvernement écossais pour soutenir les services publics pendant Covid – 6,5 milliards de livres sterling au cours de cet exercice seulement – plus un règlement de financement de base record de 41 milliards de livres sterling par an pour les trois prochaines années .

« Le gouvernement britannique continue également de soutenir les entreprises avec des prêts et des réductions de TVA pour nos secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. »

Le gouvernement gallois s’est vu allouer 270 millions de livres sterling supplémentaires et l’exécutif d’Irlande du Nord a reçu 150 millions de livres sterling.

Cardiff Bay et Stormont ont reçu les mêmes montants lors du budget d’automne.

Cependant, Mme Sturgeon s’est tournée vers les médias sociaux pour se demander si les fonds s’ajouteraient à l’argent fourni dans le récent budget de la chancelière.

Elle a écrit sur Twitter: « Avant de nous lancer dans le » doublement « , les 220 millions de livres sterling annoncés la semaine dernière n’étaient PAS nouveaux ou supplémentaires (c’était en fait 48 millions de livres de moins que ce à quoi nous nous attendions).

« Je cherche la confirmation si ce nouveau 220 millions de livres sterling est supplémentaire (mais si c’est le cas, 48 ​​millions de livres sterling ne feront que compenser la dernière perte de la semaine) et s’il doit être remboursé dans la mesure où il est nouveau/supplémentaire, @scotgov s’assurera qu’il entre plein à aider les entreprises et l’effort global de Covid. «

Mme Sturgeon a ajouté: « Alors que les infections montent en flèche et que les entreprises souffrent, nous avons encore besoin de beaucoup plus d’urgence dans l’action / le soutien du gouvernement britannique – afin que les mains du gouvernement décentralisé ne soient pas liées.

« À cette fin, il était décevant et frustrant que ni le Premier ministre ni le chancelier n’aient assisté au COBRA de ce soir. »

Les ministres d’Édimbourg ont également critiqué Whitehall après avoir annoncé un financement de 220 millions de livres sterling plus tôt cette semaine.

Certains ont même suggéré que la trésorerie avait été avancée à partir de 2022 et avait donc déjà été budgétisée.

La secrétaire aux Finances de Holyrood, Kate Forbes, 31 ans, a déclaré que des pourparlers « provisoires » de la BBC étaient en cours avec le Trésor, mais a affirmé que le gouvernement écossais avait cité 500 millions de livres sterling dans la demande de Holyrood.

Les MSP de Skye, Lochaber et Badenoch ont ajouté: « En fin de compte, il s’agit d’aider les entreprises actuellement en difficulté, mais aussi de savoir que lorsque nous aurons besoin de plus de soutien – car aucun de nous ne peut absolument savoir avec certitude comment cette variante va se dérouler – nous savons que nous pouvons accéder à un soutien supplémentaire pour les entreprises. »