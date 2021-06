Rishi Sunak «ne prolongera pas» le programme de congé malgré le retard attendu de la journée de la liberté | Politique | Nouvelles

in

La chancelière devrait supprimer le soutien salarial à partir du mois prochain, malgré le retard possible de la « journée de la liberté » britannique du 21 juin. Boris Johnson devrait annoncer aujourd’hui si la journée de la liberté sera reportée.

Le régime de congé continuera de couvrir une partie des salaires des gens jusqu’en septembre, trois mois après que les Britanniques ont appris que toutes les restrictions de Covid seraient levées.

Le gouvernement cessera de couvrir 80 pour cent des salaires des personnes qui ne travaillent pas à partir de juillet, car les employeurs seront obligés de commencer à cotiser.

M. Sunak a déclaré que les employeurs devront participer à 10% du coût à partir du mois prochain.

Ce chiffre sera porté à 20 % en août et septembre, conformément à la réouverture potentielle de l’économie.

Les entreprises ont exhorté la chancelière à retarder le retrait des fonds si les restrictions sont prolongées au-delà du 21 juin.

Selon le Daily Mail, des sources proches de M. Sunak ont ​​insisté sur le fait que le calendrier de retrait du financement des congés resterait le même.

Ils ont déclaré que le programme avait déjà couvert tout retard de la fin du verrouillage en poursuivant le soutien jusqu’en septembre et ont ajouté que le Trésor avait déjà “duré longtemps”.

L’industrie hôtelière exhorte M. Sunak à reconsidérer ses plans et à prolonger le financement jusqu’à début octobre.

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme commercial UKHospitality, a déclaré: “Nous reconnaissons que la chancelière a apporté un soutien à long terme au secteur qui s’étend jusqu’à la période de reprise, mais il ne fait aucun doute que toute extension des restrictions sera difficile pour les secteurs encore à ouvert et ceux qui se négocient toujours à perte pour naviguer.”

Elle a ajouté : « Entre autres mesures, le gouvernement doit reporter les paiements des tarifs professionnels jusqu’en octobre au moins et prolonger le moratoire sur les loyers jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée.

“Les entreprises ont besoin d’un engagement rapide et déclaré publiquement qu’un tel soutien sera mis en place en cas de retard, ce qui leur donnera l’assurance dont ils ont tant besoin après plus de 15 mois de fermeture et des échanges fortement perturbés.

“L’hospitalité cherche désespérément à revenir à ce qu’elle fait de mieux et peut jouer un rôle clé dans la reprise économique du Royaume-Uni – mais seulement si elle reçoit le soutien approprié.”

M. Johnson devrait annoncer ce soir que la journée de la liberté sera suspendue jusqu’à quatre semaines au milieu d’une vague de cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde.

Samedi, M. Johnson a laissé entendre qu’il prévoyait de retarder la dernière étape de sa feuille de route en dehors du verrouillage.

Il a déclaré qu’il voulait donner aux vaccins COVID-19 des “jambes supplémentaires” dans “la course entre les vaccins et les blocages”.