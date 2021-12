Rishi Sunak nommé par les Britanniques pour succéder à Boris Johnson dans un nouveau sondage | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson fait face à des appels pour répondre à des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de Covid, car des rapports suggéraient que sa participation à un quiz du personnel n ° 10 pourrait être incluse dans une enquête sur les allégations du parti de Downing Street. Le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré qu’il n’était pas la « source de confiance » dont on a besoin à Downing Street.

Un sondage de Survation a révélé que 57% des électeurs ont déclaré que le Premier ministre devrait démissionner et que seulement 30% ont soutenu sa position, ceux qui pensent que le leader travailliste Sir Keir Starmer ferait le meilleur candidat sont passés à 39%.

Survation a également demandé qui les Britanniques préféreraient voir remplacer Johnson en tant que chef et Premier ministre conservateur s’il devait démissionner et il y avait clairement un gagnant.

Rishi Sunak est le choix le plus populaire en tant que remplaçant, avec 24% des personnes interrogées choisissant le chancelier.

Aucun autre candidat ne s’en est approché.

Le deuxième plus proche était l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt avec seulement 6% des voix et le secrétaire à la Santé Sajid Javid avec 5%.

Ils ont été suivis par Jacob Rees-Mogg, Dominic Rabb, Tom Tugendhat et Liz Truss qui ont tous quatre pour cent des voix.

Matt Hancock et Priti Patel ont également fait la liste avec trois pour cent, suivis de Michael Gove avec deux et Ben Wallace avec un pour cent.

Au total, 34 % des électeurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas qui ils choisiraient.

Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, doit enquêter sur les rassemblements présumés qui ont eu lieu à Downing Street à Noël dernier.

Mais le Premier ministre insiste sur le fait qu’il « n’a certainement enfreint aucune règle » après que Downing Street a confirmé qu’il avait « brièvement » assisté à un quiz « virtuel » qui aurait eu lieu le 15 décembre de l’année dernière.

Le parti travailliste a déclaré qu’il était temps que le Premier ministre « avoue » ce qui s’est passé.

La cheffe adjointe Angela Rayner a déclaré : « Malgré les démentis répétés de soirées dans le numéro 10, il s’est maintenant avéré qu’il y avait de nombreuses soirées, rassemblements et le Premier ministre a même participé à un quiz festif.

« Il semble que Boris Johnson ait menti au pays et enfreint la loi.

« Il est de plus en plus clair que le Premier ministre a présidé à une culture d’ignorance des règles qu’il a dit à tout le monde de suivre.

« Boris Johnson et les conservateurs croient vraiment que c’est une règle pour eux, une autre pour tout le monde. »

Le sondage de Survation a également révélé que le Parti travailliste avait maintenu son avance sur les conservateurs à 39%, ces derniers étant à 32%, un nouveau plus bas pour le parti dans tous les sondages de Survation menés depuis que Boris Johnson est devenu leader en juillet 2019.

Le secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que la crédibilité de Johnson était « en lambeaux », ajoutant qu’il était « inapte à diriger ».

Apparaissant sur BBC Breakfast, il a déclaré: « Eh bien, cela doit, en fin de compte, être l’affaire du Premier ministre.

« Nous devons être une opposition sérieuse. Les oppositions peuvent demander la démission des premiers ministres ou autre. En fin de compte, c’est l’affaire du Premier ministre et de sa conscience.

« De toute évidence, sa crédibilité est en lambeaux. De toute évidence, il y a un énorme bouleversement, de la colère et de la frustration à travers le pays. »

Survation a interrogé 1 218 adultes en ligne âgés de 18 ans et plus vivant au Royaume-Uni entre le 10 et le 11 décembre 2021.