Rishi Sunak: Remoaner suscite la fureur avec une attaque sauvage alors que les Britanniques défendent farouchement le chancelier | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Oluwole a fustigé la chancelière à la suite d’une interview sur Sky News dans laquelle M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait avoir une “économie à salaire élevé, à haute compétence, et non à une migration non qualifiée”. Cependant, le tweet de M. Oluwole a déclenché une volée de demandes reconventionnelles défendant M. Sunak.

M. Oluwole a écrit : « Rishi Sunak est le chancelier de l’économie qui a connu la pire récession parmi les pays du G7 et il a l’audace d’appeler les chauffeurs de poids lourds et les bouchers de l’UE « non qualifiés ».

En réponse, Dorothy Spiggot a souligné l’excellent travail de la chancelière, déclarant: “C’est la chancelière du pays avec la croissance la plus rapide du G7.”

Cependant, M. Oluwole a déclaré que, selon un article du Times, un rapport du FMI affirmait que la Grande-Bretagne avait subi la pire récession des pays du G7.

Steven B. Beevan a déclaré : « Non qualifié signifie clairement quelque chose pour lequel vous pouvez être formé en moins de 2 semaines dans lequel ces deux emplois tombent. “

LIRE LA SUITE:

Droits de succession : Rishi Sunak “n’a pas peur d’augmenter les impôts”

Soutenant la flotte de chauffeurs qui sont au volant des camions poids lourds à travers le pays, @theotherscottj a déclaré : « Ce n’est certainement pas un travail non qualifié à mes yeux car tout le monde serait capable de sauter dans un taxi. Connaissez votre valeur, mon pote.

La pandémie de COVID-19 ayant joué un rôle énorme dans le déclin des ventes au détail, de l’hôtellerie et des loisirs, ainsi qu’une foule d’autres rôles, un Tweet a salué la réponse prise par la chancelière à la lumière de l’aide aux personnes sans emploi.

Steve Wells, @BlackSahdow998, a souligné : « Le meilleur chancelier que nous ayons eu depuis très longtemps. Son plan de congé pour aider des millions de personnes était une source d’inspiration. #FeeltheRishiLove.

Cela a été soutenu par Jackie Simmonds, @JackieSimmonds8, qui a déclaré: “Cette pandémie a montré une chose, qui sont vraiment les personnes dont le pays a besoin.”

Pour compléter l’idée que le Brexit a été un succès, un Tweet d’Euwan Huazmi a déclaré : « Oui. Rishi est notre chancelier. Non, notre récession utilise une date différente de celle des autres pays. Non. Rishi n’appelle pas les chauffeurs de poids lourds et les bouchers non qualifiés, donc pas d’audace. Mais il suggère qu’ils devraient être payés plus après des décennies de déflation salariale par l’adhésion à l’UE… bonus Brexit !

Le meilleur des éloges est venu de Sir Michael Take CBE (@MichaelTakeMP), qui a conclu dans son Tweet : « Rishi Sunak était excellent ce matin. Oui, ce bonus de crédit universel de 20 £ prend fin, mais avec des millions de nouveaux emplois hautement rémunérés disponibles, les pauvres sont au bord d’une immense prospérité. Comme le dit Rishi, il n’a pas de baguette magique, mais nous savons tous secrètement que cet homme est totalement envoûtant.

Un utilisateur nommé Tony a déclaré : « Quelle est votre compétence Femi, demandant le Royaume-Uni… »

Selon le Fonds monétaire international, et s’opposant aux idées défendues par M. Oluwole dans son Tweet, les premières prévisions suggèrent que l’économie britannique augmentera de 7% cette année, contre une estimation initiale de 5,3%, ce qui en fait l’économie à la croissance la plus rapide. dans le G7 aux côtés des États-Unis.

L’Office for National Statistics estime le chiffre réel à 5,5% au deuxième trimestre de l’exercice 2021, ce qui dépasse encore les prévisions préliminaires de 4,8% suggérées par l’ONS.