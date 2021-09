Rishi Sunak riposte à la fureur de la National Insurance – Les conservateurs font face à une crise alors que la colère grandit | Politique | Nouvelles

in

La chancelière a défendu la décision d’hier d’annuler l’engagement du manifeste de 2019 de ne pas augmenter le prélèvement. À partir d’avril de l’année prochaine, tous les Britanniques gagnant plus de 9 000 £ par an seront obligés de payer un impôt supplémentaire de 1,25% pour financer les soins de santé et les soins sociaux.

Alors que les députés conservateurs craignent de trahir leur promesse aux électeurs lors des dernières élections, Boris Johnson organise un vote instantané des Communes sur la nouvelle politique plus tard dans la journée.

Il espère faire passer le plan au Parlement avec une rébellion aussi faible que possible avant que les députés d’arrière-ban aient la chance d’évaluer pleinement la réaction du public.

Après avoir annoncé hier les propositions visant à réparer le système de protection sociale et à surmonter l’arriéré du NHS, le Premier ministre a tenu une conférence de presse pour vendre la politique aux Britanniques.

Avant le vote de ce soir, M. Sunak a également cherché à justifier la hausse des impôts.

“Nous ne pouvons pas dépenser de l’argent que nous n’avons pas, et cela aura un coût”, a-t-il déclaré en défendant le gouvernement qui cherchait à s’attaquer au problème de la protection sociale.

« Nous avons dépensé plus de 400 milliards de livres sterling pour soutenir les emplois et les moyens de subsistance, les entreprises et les services publics depuis le début de la pandémie.

« J’ai tenu à être franc sur les défis auxquels sont confrontées nos finances publiques.

“Et en raison de cette décision d’augmenter de manière permanente le financement de la santé et des soins sociaux, et d’élargir considérablement le filet de sécurité sociale, nous devons expliquer de manière crédible comment il sera payé.

“Pas seulement pour cette année ou l’année prochaine, mais pour la prochaine décennie et au-delà.”

Écrivant dans le Times, il a ajouté : « Nous avons fait le choix difficile mais responsable d’augmenter les impôts.

Une rébellion d’arrière-ban des conservateurs au sujet de la violation du manifeste ne s’est pas matérialisée hier, mais le gouvernement reste préoccupé par le fait que l’opposition pourrait grandir si la colère du public contre cette politique grandissait.

Les sondages d’hier soir ont indiqué un soutien étroit à la politique.

Une enquête YouGov auprès de 1 869 adultes britanniques a révélé que 44% avaient tendance à soutenir les propositions contre 43% qui ne le font pas.

Jusqu’à 13 pour cent ont déclaré qu’ils ne savaient pas ce qu’ils pensaient du plan, laissant une place importante à l’opposition pour grandir.

Le sondeur Chris Curtis d’Opinium a prévenu depuis lundi que la colère du public grandissait.

Il a déclaré à BBC Newsnight: “Au début de cette semaine, ce que nous voyions était un soutien écrasant pour cette idée d’augmenter l’assurance nationale afin de mettre plus d’argent dans le NHS et les soins sociaux.

« Maintenant, le sondage [yesterday] comme cela a touché la réalité, cela a peut-être un peu changé et la politique n’est pas aussi populaire maintenant qu’elle l’aurait été dans l’abstrait il y a quelques jours.”

Les députés voteront sur la hausse de l’assurance nationale à 19 heures ce soir.