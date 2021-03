Rishi Sunak riposte! Les demandes désespérées de liquidités du SNP ont déçu | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak a déclaré qu’il prévoyait de « reconstruire l’économie de l’Écosse et de l’ensemble du Royaume-Uni » alors que le pays cherchait à « se remettre de l’impact dévastateur du coronavirus ». Il a raconté comment le gouvernement britannique avait remis quelque 13,3 milliards de livres sterling au gouvernement écossais depuis le début de la pandémie il y a un an.

Le chancelier a également souligné le gel des droits sur l’alcool par Westminster, affirmant que cela «profitait à votre boisson nationale, le whisky écossais, et aux 11 000 emplois qu’il soutient».

Il a expliqué que le gouvernement britannique « investissait 34 millions de livres dans l’économie du Nord-Est, pour soutenir la transition vers la technologie verte et faire d’Aberdeen le leader mondial de l’ingénierie sous-marine ».

Et il a déclaré que son budget, annoncé plus tôt ce mois-ci, contribuerait à « soutenir la reprise du Royaume-Uni ».

M. Sunak a déclaré que le gouvernement conservateur accélérait les accords de croissance dans l’Ayrshire, Argyll and Bute et Falkirk, et gelait les droits de carburant pour la 11e année consécutive, « économisant 1 600 £ au conducteur écossais moyen ».

Le chancelier a promis: «Ce n’est que le début de mon plan de reconstruction de l’économie de l’Écosse et de l’ensemble du Royaume-Uni.

« Nous nous remettons du coronavirus et nous améliorerons et diffuserons les opportunités dans toutes les régions de notre pays. »

Mais la secrétaire écossaise aux Finances, Kate Forbes, a déclaré que les engagements et le budget de la chancelière étaient un « retour à l’austérité » et a souligné la nécessité de disposer de davantage de financements et de pouvoirs de maîtrise.

AUSSI: Piège de l’indépendance écossaise: Boris a averti de ne pas tomber dans l’erreur