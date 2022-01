Rishi Sunak s’apprête à céder sur la taxe climatique alors que le Trésor est aux prises avec la crise du coût de la vie | Sciences | Des nouvelles

Le Trésor serait en train de revoir l’Energy Company Obligation (ECO), qui est un prélèvement d’un milliard de livres sterling sur les factures d’énergie qui aide environ 200 000 ménages par an, selon le Times. Cette taxe couvre le coût de l’isolation pour les ménages les plus pauvres du Royaume-Uni et peut être réduite en raison des inquiétudes concernant la hausse des prix du gaz. La taxe, qui aide à financer l’installation de nouvelles chaudières et l’isolation des maisons, ajoute 29 £ à la facture énergétique annuelle moyenne et fait partie des mesures prises par le gouvernement pour atteindre zéro émission nette de carbone.

Selon une source gouvernementale, le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle est opposé à la suppression de la taxe, qu’il considère comme une mesure « rétrograde ».

La source a déclaré : « Le couper serait court-termiste. En fin de compte, il s’agit de réduire les coûts.

Cela survient au milieu des craintes concernant une facture d’énergie de 2 000 £ pour les maisons résidentielles en avril, alors que le plafond des prix devrait augmenter.

L’organisme commercial Energy UK avait prédit que la hausse vertigineuse pourrait frapper les ménages pressés en avril – lorsque les changements du plafonnement des prix entreront en vigueur.

Il y a eu des avertissements selon lesquels les ménages moyens pourraient payer près de 700 £ ou plus par an, dans un contexte de hausse des prix du gaz de gros dans le monde.

Dans le cadre de ce programme, le ménage moyen a économisé environ 290 £ par an sur les coûts de chauffage et d’installation.

Le Trésor serait en train de revoir tous les prélèvements verts, y compris les plus substantiels pour stimuler les énergies renouvelables.

Cependant, bon nombre de ces frais sont soumis à des contrats contraignants, ce qui signifie que le gouvernement devrait toujours les payer même s’ils étaient prélevés sur les factures des consommateurs.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu dimanche soir avec la chancelière pour discuter de la crise du coût de la vie.

Lundi, M. Johnson a déclaré que les coûts de l’énergie n’étaient « qu’une composante » de la pression sur les ménages.

Il a déclaré: «Il y a une pression inflationniste générale causée par le retour de l’économie mondiale de Covid, et aux États-Unis, je pense, l’inflation est susceptible d’être la plus élevée depuis le début des années 80.

« La zone euro vit exactement la même chose. Ici au Royaume-Uni, je crains que nous ne rencontrions le même problème.

Pendant ce temps, les travaillistes ont proposé une importante réduction d’impôts qui pourrait aider les ménages en difficulté à éviter que leurs factures d’énergie ne montent en flèche de 50 %.

Le parti de Sir Keir Starmer souhaite que le gouvernement engage 3,5 milliards de livres sterling supplémentaires pour la remise des maisons chaudes.

Cela le porterait de 140 £ à 400 £ par an et doublerait le nombre de ménages éligibles à 9,3 millions – environ un tiers du total britannique.

Il souhaite également supprimer le taux de TVA de cinq pour cent sur les factures d’énergie domestiques à partir d’avril pendant 12 mois.

Cependant, le gouvernement a rejeté cette proposition et la motion a été rejetée par 319 voix contre 229.