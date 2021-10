Rishi Sunak s’apprête à dévoiler un fonds de 700 millions de livres sterling pour lutter contre l’immigration illégale | Politique | Nouvelles

Le Sunday Express peut révéler que le chancelier Rishi Sunak annoncera l’argent pour les nouveaux bateaux connus sous le nom de «cutters» et la nouvelle technologie numérique pour aider à endiguer le flux de migrants illégaux et stimuler l’industrie britannique du voyage assiégée.

S’adressant au Sunday Express, M. Sunak a déclaré: «Protéger nos frontières et nous permettre à tous de voyager plus facilement vers et depuis notre grande nation est au cœur de nos ambitions en tant que gouvernement.

« Nous investissons des milliards de livres pour protéger nos côtes, lutter contre le crime et créer une frontière de classe mondiale. »

Dans l’examen du budget et des dépenses de mercredi, M. Sunak annoncera 74 millions de livres sterling pour moderniser la flotte existante de navires de patrouille vieillissants des forces frontalières de 20 ans qui parcourent les côtes britanniques.

Il s’ensuit un été où des milliers de migrants illégaux sont venus dans de petits bateaux de France vers la côte du Kent.

Les chiffres de cette année devraient être une forte augmentation par rapport à ceux de 2020, alors que 8 500 auraient illégalement franchi la frontière.

La nouvelle flotte de 11 navires de pointe plus économes en carburant avec des moteurs plus récents qui émettent moins de carbone, améliorera également la capacité de Border Force à lutter contre la criminalité grave et organisée, la contrebande de marchandises illicites et la migration illégale.

Dans le cadre du programme, plus de 628 millions de livres sterling seront investis dans le programme britannique Future Borders and Immigration System pour moderniser et numériser la frontière.

Cela vise à améliorer les temps d’attente, à rationaliser l’entrée aux frontières et le processus de visa et à renforcer la sécurité.

L’examen des dépenses fournira également 1,05 milliard de livres sterling au cours des trois prochaines années pour fournir de nouvelles fonctions souveraines au Royaume-Uni après la sortie de l’UE.

Cela comprendra plus de 1 000 agents des forces frontalières pour effectuer des contrôles de douane et de transit pour les marchandises et soutenir notre statut de nation commerçante indépendante.

Lancées en 2023, les nouvelles autorisations de voyage électroniques permettront aux gens de visiter le Royaume-Uni pour des raisons, telles que le tourisme sans nécessiter de visa, ce qui rendra le Royaume-Uni plus attrayant en tant que destination touristique et sera le meilleur endroit au monde pour commencer, grandir et investir dans une entreprise.

Ils amélioreront également les temps d’attente lors du franchissement de la frontière et permettront à la Force frontalière britannique de concentrer ses ressources sur des domaines tels que l’application des règles douanières et la lutte contre la criminalité.

Le système numérique par défaut signifie que nous pouvons désormais compter qui entre et sort du pays et une autorisation de voyage électronique (ETA) de style américain sera introduite pour rendre la frontière plus sûre.

Les ETA seront pleinement en place d’ici la fin de 2025 et permettront au gouvernement de décider à un stade plus précoce si les personnes doivent être autorisées à se rendre au Royaume-Uni.