Rishi Sunak se heurte à Andrew Marr de la BBC alors que le chancelier se débat sur des questions de réduction d’impôt | Politique | Nouvelles

Andrew Marr de la BBC a demandé à plusieurs reprises à Rishi Sunak s’il était ou non un « chancelier qui réduisait les impôts ». M. Sunak a esquivé la question et a déclaré qu’il discuterait de ses plans « la semaine prochaine lors du budget ». Cependant, M. Marr a refusé de céder, affirmant que les députés conservateurs qui regardaient se demanderaient si M. Sunak était un « conservateur qui réduisait les impôts ou un socialiste d’un grand État ».

M. Marr a demandé: « D’ici la fin de ce parlement, serez-vous un chancelier qui réduira les impôts? »

M. Sunak a esquivé la question et a répondu: « Je vais en parler la semaine prochaine au budget. »

L’animateur de la BBC a poursuivi: « Mais, de manière générale?

« Beaucoup de conservateurs vont regarder et se demander s’il est un chancelier qui réduit les impôts ou non ? Est-il un grand socialiste d’État ? »

M. Marr a ajouté: « Vous ne pouvez pas me dire si vous serez en principe un chancelier qui réduira les impôts d’ici la fin de cette législature? »

M. Sunak a expliqué: « Bien sûr, mon instinct est de le faire, c’est ce que je crois.

« Je veux que les gens gardent plus de leur argent, je veux récompenser les gens pour leur travail.

« Mais, j’ai dû faire face au plus grand choc économique en 300 ans, empruntant au plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale, et des arriérés records dans le NHS. »

M. Davis a écrit: « Je connaissais Margaret Thatcher, donc je regarderai avec intérêt s’il peut égaler l’éclat que Thatcher et son grand chancelier Nigel Lawson ont apporté au gouvernement.

« Malheureusement, tout indique jusqu’à présent que son parcours actuel nous mènera sur les rochers – pas loin d’eux.

« Je crains que Rishi ne le fasse en faisant un choix tout à fait anti-thatchérien de persévérer dans l’augmentation des impôts comme solution à l’augmentation de la dette publique. »