Rishi Sunak se rendra disponible pour être Premier ministre au milieu d’une crise de sordide | Politique | Nouvelles

Le commentateur politique en chef a sévèrement averti le Premier ministre Boris Johnson que le chancelier Rishi Sunak « attend dans les coulisses » pour gifler M. Les conservateurs sont à la traîne des travaillistes dans les sondages.

M. Rentoul a suggéré que Boris Johnson n’avait pas autant de « partisans engagés » parmi les députés conservateurs et qu’à travers le scandale des sordides, il avait réussi à ennuyer « énormément » de députés.

Mais il a averti : « L’un des grands avantages du parti conservateur en ce moment est qu’il a un premier ministre de rechange qui attend dans les coulisses.

« Je pense que le chancelier attendra et verra ce que les événements lui réservent. »

Mais le commentateur politique a clairement indiqué que M. Sunak ne commettrait pas les mêmes erreurs que des personnalités telles que Gordon Brown et David Miliband. Tous deux étaient réputés pour ne pas bouger et ne pas défier leurs premiers ministres respectifs, malgré les appels à le faire.

JUSTE DANS « Ils ne veulent pas aider » L’ancien chef des frontières britanniques fait exploser les Français au milieu du chaos des migrants de la Manche

Au lieu de cela, M. Rentoul a spéculé que Rishi Sunak « se rendra disponible si le parti a besoin de lui » et a suggéré que SUnak ferait le pas dans « 9 mois ».

Les commentaires interviennent alors que l’ancien rédacteur en chef de M. Johnson au Telegraph, Sir Max Hastings, a également partagé ses doutes sur l’avenir du Premier ministre.

S’adressant à LBC, M. Johnson sera remplacé en tant que chef conservateur « le plus tôt possible » et les députés doivent commencer à chercher « quelqu’un de mieux pour lui succéder ».

Sir Max a claqué: « Je doute que Boris Johnson puisse changer et Rishi Sunak semble le candidat le plus impressionnant en ce moment. »

LIRE LA SUITE Boris Johnson fait face à une crise de leadership alors que des députés conservateurs « impitoyables » complotent pour « aller contre » le Premier ministre

Alors que l’ancien rédacteur en chef du Daily Mirror et personnalité de la télévision, Piers Morgan, a spéculé que M. Sunak sera Premier ministre « d’ici un an ».

La question des deuxièmes emplois a été mise au premier plan à la suite d’une dispute contre l’ancien député conservateur du North Shropshire, Owen Paterson, qui s’est avéré avoir enfreint « gravement » les normes du député pour son rôle de consultant auprès de deux entreprises.

La rangée a vu le vote des députés de déchirer les normes parlementaires auxquelles les députés sont censés se conformer et d’installer un panel de normes conservateur majoritaire. Le gouvernement a ensuite fait volte-face sur la décision au milieu d’une réaction féroce et d’accusations de corruption.

Mais la querelle s’est aggravée la semaine dernière lorsque Sir Geoffrey Cox, un ancien procureur général, a été révélé occuper un poste de consultant en droit conseillant les îles Vierges britanniques dans une affaire de corruption présentée par le gouvernement britannique.

A NE PAS MANQUER

Il y a encore des « lacunes importantes » dans le différend sur l’accord sur le Brexit [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT: les révélations de Meghan révèlent une «vérité inconfortable» [LIVE]

BBC Weather: les températures grimpent avant l’arrivée de la neige verglaçante [FORECAST]



Le travail a vu Sir Geoffrey s’envoler pour l’île des Caraïbes pendant le verrouillage, sans en informer ses électeurs, et utiliser le système de vote par procuration à Westminster pour effectuer son travail de circonscription pendant son absence. Il a défendu son rôle et nie tout acte répréhensible.

En conséquence, les chiffres des sondages se sont effondrés pour les conservateurs, le dernier sondage Savanta ComRes suggérant qu’il y a eu une oscillation de neuf points en faveur du parti travailliste la semaine dernière. L’enquête menée du 11 au 12 novembre auprès de 2 019 adultes britanniques a accordé aux travaillistes 40 pour cent des voix, les conservateurs étant à la traîne avec 34 pour cent.

Une semaine plus tôt, un sondage Savanta ComRes mené du 5 au 11 novembre avait les conservateurs en tête avec 38% et les travaillistes avec 35%. Une enquête distincte menée par Redfield & Wilton Strategies mercredi a donné aux travaillistes deux points d’avance sur les conservateurs.

Un sondage YouGov publié vendredi place le niveau des conservateurs et des travaillistes à 35%.