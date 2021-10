Rishi Sunak SONDAGE : La chancelière devrait-elle être le prochain Premier ministre britannique ? | Politique | Nouvelles

in

Le Brexit a déclenché une “explosion” des investissements, selon Rishi Sunak

La chancelière a annoncé que l’investissement dans les emplois et les opportunités pour les jeunes est au cœur du plan du Trésor pour l’année à venir, avec un investissement de 500 millions de livres sterling dans l’extension des programmes d’aide à la recherche d’emploi. M. Sunak a également annoncé que le gouvernement créerait 2 000 bourses d’élite pour l’IA (intelligence artificielle) pour les jeunes défavorisés.

Ouvrant son discours, le chancelier a fait part au public de ses valeurs morales et de ses espoirs pour l’avenir de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Le pragmatisme, la responsabilité fiscale, la foi dans le travail et un optimisme inébranlable pour l’avenir, voilà qui je suis, voilà ce que je défends. »

M. Sunak a salué le programme de congé qui a soutenu un jeune sur trois de moins de 25 ans pendant la pandémie, ainsi que le programme Kickstart qui a été lancé en septembre 2020 pour aider les jeunes à retrouver un emploi.

Il a expliqué que le taux de chômage au Royaume-Uni est inférieur à cinq pour cent et en baisse, ce qui est inférieur à celui des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Italie et de l’Espagne.

M. Sunak a fait valoir que le Royaume-Uni entreprend avec succès l’une des récupérations Covid les plus rapides de toutes les grandes économies du monde.

Cependant, la chancelière a reconnu les défis financiers que Covid a amenés au Trésor.

Il a déclaré: «Je dois être franc avec vous, notre rétablissement a un coût.

« Notre dette nationale représente près de 100 % du PIB, nous devons donc redresser nos finances publiques.

“Bien que je sache que les hausses d’impôts sont impopulaires, certains diront même non conservateurs, je vais vous dire ce que sont les promesses de dons non conservateurs, non financées, les emprunts inconsidérés et la dette qui monte en flèche.”

M. Sunak a profité de l’occasion pour critiquer le parti d’opposition pour sa gestion des hausses d’impôts.

« Depuis 2010, nous avons eu cinq dirigeants travaillistes, sept chanceliers fictifs et d’innombrables promesses de dépenses, et pendant tout ce temps, ils n’ont toujours pas compris le message. Le peuple britannique ne fera pas confiance à un parti qui n’est pas sérieux avec son argent et c’est pourquoi ils votent conservateur », a déclaré M. Sunak.

M. Sunak a affirmé que la lutte contre le coût de la vie est l’une des missions centrales de ce gouvernement conservateur malgré la récente augmentation de 1,25% de la fiscalité de l’assurance nationale.

Démontrant son point de vue éthique, il a expliqué : « Imaginez ceci, vous êtes une jeune famille, vous travaillez dur, économisez un peu chaque mois, mais c’est difficile.

« Vous avez des ambitions pour votre carrière, pour vos enfants, vous voulez leur donner le meilleur, plus que vous n’en aviez.

« Maintenant, dites-moi, la réponse à leurs espoirs et à leurs rêves consiste-t-elle simplement à augmenter leurs avantages ? La réponse est-elle de dire à cette jeune famille que le système économique est truqué contre vous et que le seul moyen pour vous d’avoir une chance est de vous appuyer toujours plus sur l’État ?

“Ne faites aucun doute, c’est l’essence de la réponse travailliste, et non seulement l’approche travailliste ne fonctionne pas dans la pratique, mais c’est une vision désespérément triste pour notre avenir.”

La vision de M. Sunak pour l’avenir correspond-elle à la vôtre ? Sécuriserait-il le vote du public britannique pour le Premier ministre ? Votez maintenant.

M. Sunak a prétendu être un homme politique doté d’un état d’esprit avant-gardiste qui s’est détourné de la politique à l’ancienne “nous contre” eux.

Se référant au Parti travailliste, il a déclaré : « Vous ne pouvez pas progresser si vous dressez les gens les uns contre les autres, c’est ce que vous obtenez d’une sorte de politique fatiguée et effrayante.

«Nous l’avons vu la semaine dernière à Brighton, ce n’est pas seulement que les travaillistes ne nous aiment pas, ils ne s’aiment même pas.

«Alors que nous, les conservateurs, sommes maintenant et serons toujours le parti des entreprises et le parti des travailleurs, le parti du secteur privé et du secteur public, un parti pour les vieux et les jeunes.»

Dans l’ensemble, le discours de M. Sunak a donné au public britannique un véritable aperçu de qui il prétend être et du type de leader qu’il pourrait être pour la Grande-Bretagne – un leader axé sur l’amélioration des opportunités pour les personnes défavorisées, et non sur l’augmentation des dons.

M. Sunak a déclaré : « Je crois au bon travail, à de meilleures compétences et à des salaires plus élevés.

“Je crois que chaque personne dans ce pays a le potentiel de devenir quelque chose de plus grand, et je sais que nous et seulement nous, le Parti conservateur, sommes ceux qui peuvent y arriver.”

Le programme Kickstart, annoncé par la chancelière dans le cadre de son Plan pour l’emploi, a donné aux employeurs la possibilité d’offrir aux 16-24 ans qui réclament le crédit universel un stage de six mois.

Le gouvernement a entièrement financé chaque emploi « Kickstart » – en payant 100 pour cent du salaire minimum national, de l’assurance nationale et des cotisations de retraite pendant 25 heures par semaine.

Le Trésor a déclaré que les nouveaux emplois créés par le programme «donneraient aux jeunes – qui sont plus susceptibles d’avoir été mis en congé, dont beaucoup travaillent dans des secteurs touchés de manière disproportionnée par la pandémie – la possibilité de développer leurs compétences sur le lieu de travail et d’acquérir de l’expérience. pour améliorer leurs chances de trouver un emploi à long terme ».

Avaani Johal, une diplômée en droit de 23 ans qui a été licenciée au début de la pandémie, a réussi à obtenir un emploi avec le programme Kickstart après avoir fait face à des mois de chômage.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « La recherche d’emploi pendant la pandémie était une tâche extrêmement difficile avec la concurrence à son plus haut niveau.

« J’ai passé plus d’un an et demi à postuler à des postes avec très peu de succès, mais le programme Kickstart m’a ouvert des portes.

“Je suis très reconnaissant que le programme existe, car je n’aurais jamais pu entrer dans ce domaine de carrière sans lui.”

