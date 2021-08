Rishi Sunak sur une trajectoire de collision avec Boris – Fury alors qu’il ne parvient pas à faire avancer les plans du Premier ministre | Politique | Nouvelles

Le premier ministre a fait de la lutte contre le réchauffement climatique un enjeu clé de son mandat. La Grande-Bretagne accueillant le sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP26 plus tard cette année, M. Johnson souhaite vivement que le Royaume-Uni montre la voie vers la durabilité.

Cependant, le Trésor subit des pressions pour ne pas avoir défini son plan de financement pour aider le pays à passer à des émissions de carbone nettes zéro.

Le gouvernement s’est engagé à ce que d’ici 2050, le Royaume-Uni soit neutre en carbone.

M. Johnson a déclaré que le financement était au cœur du programme vert.

Il a déclaré plus tôt cette semaine que l’argent liquide était l’un des “grands engagements à changer dans quatre domaines spécifiques”.

Énumérant les objectifs, il a déclaré: “Le charbon – nous voulons que le monde développé abandonne complètement l’habitude du charbon d’ici 2030 et le monde en développement d’ici 2040.

“Voitures – nous voulons que le monde suive l’exemple du Royaume-Uni et abandonne les machines à moteur à combustion interne à combustible fossile.

« Cash – nous voulons que les nations les plus riches qui ont historiquement produit tant de carbone dans le monde se réengagent à aider le reste de la planète à passer au vert avec des fonds de 100 milliards de dollars par an.

“Arbres – nous voulons que la COP26 s’engage à restaurer la nature et l’habitat et à mettre fin au massacre des forêts car les arbres sont parmi nos meilleures défenses naturelles contre le changement climatique.”

Les ministres du gouvernement se sont plaints que le département de M. Sunak n’approuve pas les plans pour aider à atteindre l’objectif Net-Zero.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, s’est plaint publiquement lundi que des documents cruciaux, notamment la stratégie pour le chauffage et les bâtiments, qui proposent un calendrier pour le remplacement des chaudières à gaz, n’aient pas été publiés en raison d’un manque d’approbation du Trésor.

Un porte-parole du ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré : « Nous avons déjà consulté sur les plans d’un programme de subventions pour la chaleur propre pour aider les consommateurs à faire la transition vers un chauffage à faible émission de carbone.

“De plus amples détails sur la conception du système seront publiés en temps voulu.”

Les députés de l’opposition ont également accusé M. Sunak de ne pas avoir fourni les fonds nécessaires à la hauteur des ambitions de M. Johnson.

“Le blocage de l’argent est à l’origine de tout cela. Même lorsque le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle produit des politiques, ils vont au Trésor et ils ont juste un gros trou noir et vous n’en entendez plus jamais parler. “, Darren Jones, le député travailliste qui préside le comité de stratégie commerciale, énergétique et industrielle de Commons, a déclaré à The i.

Le Trésor a défendu son engagement envers le programme vert de M. Johnson à la lumière des critiques.

Une source du Trésor a déclaré: “Le gouvernement a mobilisé 12 milliards de livres sterling d’argent des contribuables au cours des 18 derniers mois sur les priorités vertes.

« La transition vers Net-Zero est une priorité absolue pour ce gouvernement.

“Le Royaume-Uni est également un leader mondial de la finance verte, la chancelière ayant publié la première obligation verte souveraine du Royaume-Uni et une première obligation d’épargne verte au monde plus tôt cette année.”