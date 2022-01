Rishi Sunak : Un raid fiscal furtif pour entraîner 1,2 million de personnes dans la tranche supérieure | Politique | Des nouvelles

Les plans définis par Rishi Sunak, 41 ans, et son équipe du Trésor devraient plonger plus de 1,2 million de personnes dans la tranche d’imposition supérieure de 40 pence et 1,5 million de dollars supplémentaires dans le taux de base de 20 pence, selon The Telegraph. La bibliothèque de la Chambre des communes, qui a été chargée de compléter l’analyse par les libéraux-démocrates, a également découvert que la famille britannique moyenne paierait 430 £ de plus par an.

Les Londoniens devraient payer 510 £ supplémentaires, les habitants du Sud-Est 500 £ et ceux de l’Est de l’Angleterre 470 £.

La plus petite augmentation sera observée dans le nord-est, mais les résidents devront toujours débourser 340 £.

Cette décision est loin de l’engagement pris par Boris Johnson, 57 ans, lors de la course à la direction des conservateurs en 2019 de relever le seuil de 40 pence de 50 000 £ à 80 000 £.

La porte-parole des Libéraux-démocrates au Trésor, Christine Jardine, 61 ans, a depuis appelé le gouvernement à « abandonner cette taxe furtive et injuste qui assommera les familles qui en ressentent déjà le pincement ».

Mais le président du Northern Research Group et député conservateur Jake Berry, 43 ans, a déclaré que M. Sunak devrait « repenser » à l’augmentation du seuil d’imposition.

Les commentaires de M. Berry interviennent au milieu des informations faisant état d’un cafouillage du Cabinet au sujet des hausses d’impôts.

M. Sunak a été contesté par le chef des Communes Jacob Rees-Mogg, 52 ans, au sujet de plans visant à augmenter les cotisations à l’assurance nationale de 1,25%.

On estime que l’augmentation de l’assurance nationale coûte au travailleur moyen 255 £ supplémentaires par an.

M. Johnson, qui a soutenu le Brexit en 2016, est également sous pression pour tenir l’engagement qu’il a pris en tant que militant pour Vote Leave de supprimer la TVA sur les factures d’énergie.

Les factures d’énergie devraient augmenter jusqu’à 56 % une fois que le plafond des prix sera augmenté pour tenir compte de la hausse des prix de gros du gaz en avril.

Paul Johnson de l’Institute for Fiscal Studies a déclaré : « Si vous êtes quelqu’un dont les revenus moyens vont être touchés par une augmentation d’impôts en raison de la réduction de l’allocation personnelle, et d’une augmentation d’impôts en raison de l’assurance nationale, et d’un potentiel supplémentaire de plusieurs centaines de livres par an à cause des prix du carburant, cela pourrait bien être pire que la crise financière.

« Il va y avoir une inflation de six ou sept pour cent et les revenus n’augmenteront pas aussi vite – alors mettez ces deux choses ensemble et j’ai du mal à penser à une période mars-avril qui aura été assez mauvaise.

« Il s’agit d’une combinaison d’une forte augmentation des impôts et d’une baisse des revenus réels.

« Ce n’est pas joli. »

Mais un porte-parole du gouvernement a déclaré au Telegraph : « Le Royaume-Uni a l’abattement d’impôt personnel de base le plus élevé du G20 – et le maintien du seuil est une approche progressive pour financer nos services publics de premier plan et reconstruire les finances publiques après Covid.

« Les hauts revenus continueront de cotiser davantage, et le salaire net de personne ne sera inférieur à ce qu’il est actuellement en termes de liquidités. »