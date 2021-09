Rishi Sunak vise un prix financier américain pour le Brexit alors que Bruxelles exclut la ville de Londres | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni espère conclure un accord sur le rôle du secteur financier britannique en Europe, qui permettrait une reconnaissance mutuelle des règles des services financiers entre Londres et Bruxelles. Mais malgré un « protocole d’accord » provisoirement conclu en mars de cette année permettant un engagement sur les questions du secteur financier, aucun accord « d’équivalence » pour le secteur n’a été signé.

John Glen, qui travaille sous la direction du chancelier Rishi Sunak, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’un quelconque mouvement de la Commission européenne sur un accord financier, soulignant que c’était “une affaire pour eux”.

Mais avant une visite aux États-Unis aujourd’hui, le ministre du Trésor a déclaré que le secteur des services financiers à Londres était “en plein essor” maintenant que le Royaume-Uni avait quitté l’UE.

En raison d’un manque de mouvement depuis Bruxelles, M. Glen a déclaré qu’il souhaitait s’entendre sur une plus grande « coopération réglementaire » sur les services financiers avec les chefs américains, les qualifiant de « partenaire bilatéral le plus important du Royaume-Uni ».

Le ministre, qui a survécu au remaniement ministériel de Boris Johnson la semaine dernière, a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait « intensifier l’ambition » avec les États-Unis et développer « une approche de la réglementation partageant les mêmes idées ».

M. Glen a souligné : « Ce que je veux, c’est un marché efficace et efficient pour les services financiers dans le contexte du marché mondial.

Il a également précisé que le secteur des services financiers du Royaume-Uni avait un rôle clé dans les efforts du gouvernement pour répartir la croissance dans tout le Royaume-Uni.

Les commentaires des ministres interviennent alors que les banques de la City et les groupes financiers à Bruxelles font pression sur la Commission européenne pour qu’elle accorde à Londres une extension des droits de compensation en euros.

L’autorisation temporaire pour les clearers de Londres de servir les clients de l’UE prend fin en juin 2022.

L’absence d’un accord “d’équivalence” signifie que les banques et les compensateurs au Royaume-Uni n’auront pas l’autorisation de l’UE de servir les clients du bloc après cette période, les eurocrates craignant que la Grande-Bretagne ne s’écarte des réglementations financières internationales après avoir quitté le bloc.

Dans une lettre aux directeurs bancaires européens, les groupes ont averti qu’il existe “un risque important de perturbation du marché pour les membres compensateurs de l’UE et leurs clients” si aucune prolongation n’est convenue.

Il ajoute : « Nous demandons respectueusement à la commission de fournir des éclaircissements dès que possible et bien avant mars 2022 afin d’éviter des effets négatifs sur les plans financier, commercial, opérationnel et des règles du jeu équitables. »

Les eurocrates avaient exhorté les banques à déplacer les opérations de compensation en euros de Londres, qui représente l’essentiel de l’activité sur le continent.

Mais Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a affirmé que les eurocrates risquaient d’endommager le système financier britannique s’ils éloignaient une partie du marché de 80 000 milliards de livres sterling de la capitale britannique.

En un clin d’œil à Bruxelles, il a ajouté : « Je dois dire à l’UE : nous la faisons fonctionner avec les États-Unis, vous la faites fonctionner avec les États-Unis, le même principe et la même pratique s’appliquent.

“Je ne comprends pas l’argument selon lequel la relation Royaume-Uni-UE devrait être différente.”