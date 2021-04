“ Rising Down ”: quand les racines ont soulevé les masses

Toujours innovant et progressif, Les racines sont restés une force avec laquelle il faut compter dans le hip-hop depuis le début des années 90. Mené par Black Thought et ancré par les prouesses de production de Questlove, aux côtés du reste du groupe, The Roots ne ressemble à aucun autre acte du hip-hop. Reconnu pour son lyrisme remarquable, ses performances live incroyables et son sens de la musique impeccable, Rising Down, le groupe le plus travailleur du hip-hop, a créé un album résolument plus sombre qui s’est éloigné de leurs œuvres passées. En naviguant sur les thèmes de la colère, de la frustration, de la pauvreté et du réchauffement climatique, Rising Down a véhiculé un message sociopolitique qui critiquait les maux de la société.

Écoutez Rising Down sur Apple Music et Spotify.

Sorti le 28 avril 2008, Rising Down tire son nom du livre de 2003 de William T Vollmann, Rising Up And Rising Down: Quelques réflexions sur la violence, la liberté et les moyens urgents. Suivant Les choses s’effondrent (1999) et Phrenology (2002), c’était la troisième fois que le groupe nommait un album d’après un livre. Rétablir le ton donné à leur album précédent, Game Theory, Rising Down commence par une conversation animée qui a eu lieu en 1994 entre Black Thought, Questlove et leur maison de disques.

Une intensité inébranlable

Parmi un éventail d’invités, y compris l’ancien membre de Roots Malik B, les cohortes Philly Dice Raw et Peedi Crack, Mos Def (Now Yasiin Bey), Talib Kweli, Commun, Saigon, Porn, Styles P, Wale et autres, Black Thought brille toujours le plus, livrant certaines de ses paroles les plus convaincantes et les plus perspicaces avec une intensité inébranlable. Sur la chanson titre, il rime: «Entre les gaz à effet de serre et la terre qui tourne hors de son axe / Got Mother Nature fait des backflips / Les catastrophes naturelles; c’est comme 80 degrés en Alaska / Vous avez des ennuis si vous n’êtes pas un Onassis », sur un rythme paranoïaque. Bien que Mos Def tente de voler la vedette avec son couplet, Thought est au sommet de son art – et le reste tout au long de l’album.

Sur «75 Bars (Black’s Reconstruction)», la perspicacité lyrique de Thought est en plein écran: «Je suis un saint des temps modernes, je suis un roi des temps modernes / Ma définition je peux enfin l’expliquer / Froid lisse comme ce mec Sean Connery était jouer / Je dois juste être l’homme », rappe-t-il. Ailleurs, Common canalise son apogée des années 90, mettant l’accent sur l’épuisement de la tournée sur «The Show».

Donner une voix à ceux qui souffrent le plus

Bien qu’ils aient pris une nouvelle direction sur Rising Down, The Roots ne s’est pas entièrement écarté du mode improvisation de jam-session qui en a fait des noms connus. Le premier single de l’album, l’inspirant «Rising Up», présente la voix soyeuse de Chrisette Michele et l’une des premières apparitions de Wale sur disque. Avec une énergie contagieuse, le morceau examine la monotonie des stations de radio jouant «la même chanson toute la journée», devenant ainsi l’une des meilleures chansons Roots de tous les temps.

Dans le cadre d’une immense discographie s’étalant sur plusieurs décennies, Rising Down se perd souvent dans le shuffle lors de l’examen des projets classiques de The Roots, mais c’est sans aucun doute une autre déclaration artistique stellaire de l’un des actes les plus acclamés par la critique de la musique. Présentant un groupe donnant une voix à ceux qui souffrent le plus pendant les périodes tumultueuses, le message de Rising Down reste toujours aussi pertinent.

The Roots ‘Rising Down peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de The Roots sur Apple Music et Spotify.