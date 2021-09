Riske et Li sont éliminés en 30e de finale de l’US Open

09/03/2021 à 02:15 CEST

Le joueur estonien Anett Kontaveit, numéro 220 de la WTA et la joueuse de tennis russe Darya kasatkina, numéro 287 de la WTA a remporté la 30e finale de l’US Open en une heure et 25 minutes par 6-2 et 6-4 aux américains Alison risque et Anne Li. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des seizièmes de finale de la compétition.

Les données recueillies sur le match montrent que Kontaveit et Kasatkina, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, obtenu 65% de leur premier service, commis une double faute et réussi à gagner 62% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 63%, elle a fait 2 doubles fautes et elle a réalisé 52% des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les Slovènes Andreja Klepac et Darija jurak.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.