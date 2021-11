Risque de pluie pendant les qualifications alors que le week-end frais du GP de Sao Paulo commence · .

Le Grand Prix de Sao Paulo de ce week-end devrait voir des conditions nuageuses et des températures considérablement plus fraîches que la dernière course de F1 à Interlagos il y a deux ans.

Vendredi devrait être la journée la plus fraîche du week-end, avec des températures maximales de 17 °C, bien inférieures aux 26 °C des essais libres de 2019. Comme il s’agit d’un week-end de sprint, les qualifications cet après-midi se dérouleront dans des conditions fraîches, et pourrait coïncider avec une averse car il y a 60% de risque de pluie après midi.

Samedi devrait voir le ciel s’éclaircir un peu, avec un soleil éclatant perçant occasionnellement les nuages. Les températures augmenteront légèrement, jusqu’à 19C, et le risque de pluie s’estompera. La course de qualification de sprint est plus susceptible d’être sèche.

L’amélioration générale des conditions se poursuivra dimanche, qui devrait rester sec et devenir progressivement plus ensoleillé. Un maximum ambiant de 21°C est prévu le week-end.

Il y aura du vent modérément fort tout le week-end, venant du sud-est. Vendredi verra les vitesses les plus élevées jusqu’à 40 km/h, tandis que samedi et dimanche seront limités à 30 km/h.

Les fluctuations des conditions météorologiques pourraient s’avérer importantes dans la bataille pour le titre. Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, pense que plus les températures baissent, meilleures sont les choses pour son équipe.

« Le temps est intrinsèquement très instable là-bas, vous pouvez avoir une piste à 50 degrés un jour et cela peut être un lavage le lendemain », a-t-il déclaré. « Je pense que s’il s’agit d’un circuit chaud, alors cela va probablement aller dans leur direction. Un peu de couverture nuageuse pourrait bien nous convenir.

Si cela s’avère le cas, Mercedes pourrait avoir l’avantage lors des qualifications et des qualifications de sprint, mais Red Bull pourrait être en meilleure position le jour de la course.

