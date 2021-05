Risque pour les Lakers : Anthony Davis pointe une défaite contre les Suns

Aller au jour le jour se traduit, pour le moment, par des signaux négatifs. Les tests médicaux effectués sur Anthony Davis Au cours des dernières heures, ils l’ont presque complètement exclu pour le cinquième match du match nul entre les Suns et les Lakers du premier tour des NBA Playoffs 2021. Il est attendu par le journaliste Shams Charania, de .. Un joueur déjà touché s’est ajouté dimanche, lors du quatrième match de cette série, une douleur au genou et, surtout, une traction dans la partie gauche de l’aine c’est ce qui va l’empêcher, à moins d’une guérison miraculeuse, passer à l’engagement suivant.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un peu plus de 48 heures après le rendez-vous précédent, la cinquième rencontre entre les Suns et les Lakers aura lieu à Phoenix. Et les sensations sont désormais meilleures pour la deuxième tête de série de l’Ouest, qui a touché Chris Paul mais arrive avec une meilleure inertie. Le match nul est de 2-2 en ce moment.

Cette cravate est étroitement liée à Davis. Dans le premier match, il était faible et son équipe l’a payé, s’améliorant dans les deux suivants pour deux victoires. Dans le quatrième, l’équipe a connu une crise, non seulement au basket mais au moral, dès qu’on a su que l’attaquant de puissance ne pouvait pas continuer.

Aux doutes physiques que nourrit LeBron James, il faut ajouter la perte de Kentavious Caldwell-Pope également dimanche et même celle de Kostas Antetokounmpo, qui ne compte pas pour grand-chose pour Vogel mais a dû se rendre en Grèce pour une affaire personnelle. Mais la position de Davis et sa dépendance à l’égard d’Angelenos sont importantes. Drummond se montre dans cette série devant un DeAndre Ayton qui montre enfin de quoi il croyait être capable lorsqu’il était numéro un au repêchage 2018, l’aide de Marc Gasol est intermittente et les minutes pour Montrezl Harrell commencent à décliner, sixième Homme de l’année en 2020 et déjà énervé par sa situation.