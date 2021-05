risques cryptographiques à surveiller avant de mettre votre argent durement gagné sur Bitcoin, Ethereum, etc.

S’il est vrai que quelqu’un devienne sale riche grâce au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies, il n’est pas surprenant non plus que l’on perde tout son argent. (Photo .)

C’est probablement une obsession du plus haut niveau. Malgré l’extrême volatilité intrinsèque à leur nature, les barrières réglementaires, les escroqueries, les questions soulevées par les gestionnaires de fonds dans le monde sur leur avenir en tant que classe d’actifs et d’autres facteurs, l’intérêt que les crypto-monnaies ont continué de susciter dans le monde est presque sans précédent. Sinon, cela semble fou pour quelque chose de super spéculatif, uniquement numérique et vieux d’une dizaine d’années, d’avoir une capitalisation boursière supérieure à celle des anciennes sociétés de services financiers telles que Visa, JPMorgan Chase, Mastercard, etc., selon les données disponibles. à CompaniesMarketCap. «C’est une réserve de valeur comme l’or qui est plus une religion qu’une solution à n’importe quel problème», avait déclaré l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban à Forbes en décembre de l’année dernière. S’il est vrai que quelqu’un devienne sale riche grâce au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies, il n’est pas surprenant non plus que l’on perde tout son argent. Alors, quels sont les quelques facteurs clés que les investisseurs doivent prendre en compte avant d’investir dans les cryptos et de s’attendre à une éventuelle aubaine?

Stratégies variables – Les stratégies pour gagner de l’argent peuvent varier de l’achat et de la détention de crypto-monnaies qui représentent des plates-formes de solutions d’entreprise et promettent une adoption robuste à divers cas d’utilisation dans les entreprises et les crypto-monnaies qui sont populaires et ont un large public soutenu par certains fondamentaux qui leur donnent de l’élan, Ashish Mehta, Co ”, a déclaré à Financial Express Online un fondateur de la plate-forme de trading cryptographique DigitX.

Etude détaillée – Parmi les points importants à examiner, il y a une étude détaillée des projets pour évaluer leur valeur future, suivre les communautés et la croissance des participants de la communauté sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Reddit, Medium, etc., a déclaré Mehta. De plus, le suivi et l’investissement selon le flux de discussion concernant les crypto-monnaies dans les médias sociaux et divers cercles communautaires liés aux investissements en crypto-monnaie, etc., sont également importants.

Investissement et calcul de la moyenne des coûts en dollars (DCA) – Le marché de la cryptographie est très volatil et les investisseurs ne devraient donc investir que de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre. N’investissez pas avec des dettes et ne vous engagez pas dans des positions à effet de levier. Tout en investissant, utilisez la méthode DCA pour répartir les investissements sur plusieurs semaines / mois pour vous assurer d’obtenir un meilleur prix d’entrée (en moyenne), a déclaré Vikram Subburaj, cofondateur et PDG de Giottus Cryptocurrency Exchange à Financial Express Online.

Votre portefeuille – Il y a des centaines de pièces dans lesquelles investir dans l’écosystème cryptographique. Cependant, peu d’entre eux survivent à un cycle de quatre ans. Il est toujours prudent de commencer par les plafonds élevés (20 premières pièces à forte capitalisation boursière comme Bitcoin, Ethereum, etc.), a ajouté Subburaj. En fait, les nouveaux arrivants ne devraient investir dans Bitcoin et Ethereum qu’au début avant de comprendre le cycle du marché et de diversifier les investissements dans d’autres pièces / jetons, a-t-il déclaré. Les deux premiers détiennent actuellement plus de 60% du marché de la crypto-monnaie.

Ne soyez pas un commerçant – Le trading comporte un risque élevé avec seulement 10 pour cent des traders professionnels qui, selon les estimations, profiteraient de transactions fréquentes. Minimisez vos échanges dans la mesure du possible, a déclaré Subburaj. Cela implique également que vous n’achetez pas sur FOMO (peur de passer à côté) ou que vous ne vendez pas sur FUD (peur, incertitude et doute).

HODL avec un plan – HODL (Hold your Investments) est un conseil populaire donné à tous les débutants en crypto. S’il est toujours bon d’avoir une vision à plus long terme de vos investissements, les investisseurs devraient prendre des bénéfices (et un capital initial) en cours de route. Cela alimentera un cycle robuste de croissance et de profit pour l’investisseur.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

