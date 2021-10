Risques de défaut pour les autres développeurs, PBOC sur Evergrande

Photographie aérienne de la « maison avec vue sur la rivière » au bord du fleuve Yangtze. Yichang, province du Hubei, 16 octobre 2020.

Les retombées dans le secteur immobilier chinois ne montrent aucun signe de ralentissement, alors que de plus en plus de développeurs sont confrontés à la menace d’un défaut de paiement, alors même que l’incertitude sur le sort d’Evergrande lourdement endetté se profile.

Tous les regards seront tournés vers le promoteur immobilier chinois Sinic Holdings, qui a averti la semaine dernière qu’il ne rembourserait probablement pas les obligations offshore d’une valeur de 250 millions de dollars dues lundi. Il n’y avait toujours pas de mot du développeur à midi. CNBC a contacté l’entreprise.

Vendredi, un autre développeur, China Properties Group, a déclaré qu’il avait fait défaut sur des billets d’une valeur de 226 millions de dollars, car il n’avait pas réussi à obtenir des fonds à la date d’échéance du 15 octobre.

Ils n’étaient pas les premiers – Fantasia Holdings n’avait pas effectué de versement d’obligations d’une valeur de 206 millions de dollars début octobre.

La semaine dernière, les agences de notation ont publié une nouvelle série de déclassements pour les sociétés immobilières chinoises.

Cette semaine, Evergrande sera officiellement en défaut s’il ne paie pas les intérêts d’une obligation offshore libellée en dollars américains – le paiement était dû fin septembre mais dispose d’un délai de grâce de 30 jours. La société a gardé le silence sur les paiements de coupons sur quatre autres obligations qui étaient dues au cours des dernières semaines.

Ces développements surviennent alors que la banque centrale chinoise a déclaré vendredi que les risques posés par Evergrande sont « contrôlables » et que la plupart des entreprises immobilières du pays sont stables.

Cependant, la Banque populaire de Chine a également déclaré que les sociétés immobilières qui ont émis des obligations à l’étranger – appelées obligations offshore – devraient activement remplir leurs obligations de remboursement de la dette.

Dimanche, le gouverneur de la banque centrale, Yi Gang, a fait des commentaires supplémentaires. Il a déclaré que les autorités essaieraient d’empêcher les problèmes d’Evergrande de se propager à d’autres sociétés immobilières, selon ..

Il a également déclaré que l’économie chinoise « se portait bien », mais qu’elle était confrontée à des défis tels que les risques de défaut dus à une « mauvaise gestion » dans certaines entreprises, a rapporté l’agence de presse.

Les promoteurs immobiliers chinois ont connu une croissance rapide après des années d’endettement excessif, ce qui a incité les autorités à déployer la politique des « trois lignes rouges » l’année dernière. Cette politique impose une limite à l’endettement en fonction des flux de trésorerie, des actifs et des niveaux de capital d’une entreprise.

Les choses ont atteint leur paroxysme après que la politique a commencé à freiner les développeurs. Le développeur le plus endetté au monde, Evergrande, a averti à deux reprises le mois dernier qu’il pourrait faire défaut.

Il a depuis manqué trois paiements d’intérêts pour ses obligations en dollars américains. L’action est suspendue depuis le 4 octobre et les agences de notation ont abaissé la note d’autres sociétés immobilières en raison de préoccupations concernant leurs flux de trésorerie.

Les échanges d’obligations immobilières chinoises ont atteint plus d’un milliard de dollars jusqu’à présent en octobre, contre plus de 600 millions de dollars en août, selon les données de la plate-forme électronique de négociation de titres à revenu fixe MarketAxess. L’obligation à 8,75 % d’Evergrande arrivant à échéance en 2025 est actuellement la deuxième obligation des marchés émergents la plus négociée sur sa plateforme, a-t-il déclaré.

Plus de déclassements de notes

Il y a eu une nouvelle série de déclassements dans d’autres sociétés immobilières chinoises la semaine dernière.

CNBC a sollicité les commentaires de chacune des entreprises mais n’a pas encore eu de réponse.

1. Chine Aoyuan

Vendredi soir, S&P Global Ratings a dégradé China Aoyuan, l’un des plus grands développeurs de la province chinoise du Guangdong, qui se concentre sur la région de la Grande Baie du pays. L’agence de notation a souligné son endettement élevé et a déclaré que la décision de la société de réduire sa dette ralentirait au cours de l’année prochaine.

Il a également signalé les échéances « considérables » des obligations d’Aoyuan à échéance en 2022, ce qui exercera une pression supplémentaire sur la société immobilière.

Une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que le secteur immobilier est en difficulté. Julian Evans Pritchard économiste senior en Chine, Capital Economics

« La visibilité réduite de la société sur la croissance des revenus et la pression continue sur les marges entraveront les efforts de désendettement. L’affaiblissement de la génération de trésorerie mettra également sous pression les liquidités d’Aoyuan alors qu’elle fait face à des échéances importantes en 2022, malgré notre attente que la société puisse toujours régler le remboursement dans une situation plus serrée, « , a déclaré S&P.

2. Terre moderne

Fitch a également rétrogradé Modern Land vendredi, citant la décision du développeur de retarder de trois mois le remboursement d’une obligation offshore de 250 millions de dollars.

3. Holding Groenland

Avant les déclassements de vendredi, S&P a déclassé jeudi Greenland Holding, l’un des plus grands promoteurs immobiliers qui possède des propriétés prestigieuses dans des villes comme New York, Londres et Sydney. Il a également cité son accès au financement « altéré », ce qui limitera sa capacité à surmonter le ralentissement du secteur immobilier. Fitch a déclaré qu’il s’attend à ce que la capacité de l’entreprise à générer des liquidités ralentisse.

« Les prix des obligations du Groenland se sont à nouveau fortement détériorés à la suite des inquiétudes plus larges des investisseurs concernant le secteur », a écrit Fitch. « Une faiblesse prolongée des prix des obligations pourrait ébranler la confiance des emprunteurs, des fournisseurs et des acheteurs de l’entreprise. »

Les propriétés chinoises « en difficulté » : Capital Economics

Les ventes de logements neufs ont plongé ces dernières semaines et sont désormais inférieures de 25 % aux niveaux de 2019, a déclaré vendredi le cabinet d’études Capital Economics dans une note.

« La débâcle d’Evergrande a probablement donné aux acheteurs de maison des inquiétudes quant à savoir si les développeurs honoreront leurs engagements de prévente », a déclaré Julian Evans-Pritchard, économiste principal pour la Chine chez Capital Economics.

Pendant ce temps, les achats de terrains des promoteurs se sont effondrés alors qu’ils « ferment les écoutilles » pour surmonter le ralentissement des ventes et les contraintes de leur financement, a ajouté l’économiste. Cela laisse présager un nouveau recul des nouveaux projets de logements au cours des prochains mois.

« Une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que le secteur immobilier est en difficulté », a-t-il écrit.

Pour l’avenir, il s’attend à un nouvel assouplissement de la politique du secteur immobilier, alors que les autorités cherchent à stimuler la demande de logements. Cela peut inclure la réduction des exigences minimales de mise de fonds pour les acheteurs d’une première maison et des baisses de taux pour faire baisser les coûts hypothécaires, a écrit Evans-Pritchard.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les décideurs politiques relâchent les contraintes sur le financement des développeurs ou autorisent une forte accélération de la croissance globale du crédit », a-t-il déclaré. « Le leadership, selon nous, reste déterminé à réduire l’effet de levier des développeurs. »