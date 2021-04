Risques d’investissement: assurer la sécurité des investisseurs accrédités

Un seul gestionnaire d’actifs ne serait jamais en mesure d’avancer et de mettre en évidence la sous-performance de ses dispositifs par rapport à ses pairs, conflit d’intérêts majeur auquel les investisseurs particuliers sont actuellement exposés.

Nous nous félicitons de la décision tant attendue de Sebi de proposer des lignes directrices pour les investisseurs accrédités. Un investisseur accrédité est une personne qui possède les qualifications et l’expérience nécessaires pour naviguer dans les classes d’actifs très volatiles et à haut risque telles que les actions, l’immobilier ainsi que des structures telles que les produits dérivés.

Tel que défini par Sebi, les investisseurs accrédités sont une classe d’investisseurs qui ont une compréhension de divers produits financiers et des risques et rendements qui leur sont associés et sont donc capables de prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements. Les investisseurs accrédités sont reconnus par de nombreux organismes de réglementation des marchés financiers et des valeurs mobilières du monde entier.

Protection réglementaire

Ces investisseurs sont considérés comme suffisamment sophistiqués pour ne pas nécessiter une protection réglementaire étendue. Ils ont droit à certains assouplissements étant donné leur capacité à supporter des risques de marché et financiers plus élevés.

Selon le projet de Sebi, les investisseurs potentiels sur le marché des valeurs mobilières sont souvent initiés à ces produits / services d’investissement par l’intermédiaire de distributeurs ou d’amis / connaissances. Ces introducteurs et / ou distributeurs peuvent ne pas toujours être en mesure d’éduquer suffisamment l’investisseur potentiel sur le profil risque-rendement du produit / service commercialisé ou de son adéquation par rapport aux objectifs financiers de l’investisseur potentiel.

En ce qui concerne les distributeurs, il peut également y avoir potentiellement des conflits d’intérêts car ils sont rémunérés par les commissions perçues sur les produits. Afin de protéger les investisseurs contre les produits d’investissement inappropriés sur le marché des valeurs mobilières, une mesure consiste à fixer un seuil d’investissement minimum pour chaque produit / service réglementé. L’avantage pour les investisseurs est la diversification du portefeuille via l’accès à des produits d’investissement personnalisés, davantage de produits d’investissement en raison de la réduction des barrières à l’entrée telles que la taille minimale de l’investissement, des accords contractuels personnalisés avec les fournisseurs de produits / services.

Plans directs des MF

Nous nous félicitons de ces lignes directrices bien pensées et recommandons que l’anomalie existante consistant à permettre aux investisseurs de détail d’accéder aux plans directs de fonds communs de placement soit immédiatement abolie et à ne donner accès aux plans directs qu’aux investisseurs accrédités, ce qui était l’intention initiale derrière l’introduction. des plans directs dans les fonds communs de placement.

Les plans directs de fonds communs de placement, après tout, sont un assouplissement des normes réglementaires et il est impératif qu’il y ait une déclaration de l’investisseur à l’effet que l’investisseur est conscient qu’en tant qu’investisseur accrédité, il est censé avoir les connaissances nécessaires ou signifie comprendre les caractéristiques du produit / service d’investissement, y compris les risques associés à l’investissement et a également la capacité de supporter le risque financier associé à l’investissement avant d’être autorisé à entrer dans un plan direct de fonds communs de placement.

Il est insondable de penser que les AMC auraient directement l’attirail ou l’intention d’éduquer les investisseurs directs sur le profil risque-rendement du produit / service ou de sa pertinence par rapport aux objectifs financiers de l’investisseur potentiel. Un seul gestionnaire d’actifs ne serait jamais en mesure d’avancer et de mettre en évidence la sous-performance de ses dispositifs par rapport à ses pairs, conflit d’intérêts majeur auquel les investisseurs particuliers sont actuellement exposés.

Un investisseur accrédité, seul et / ou en collaboration avec un bon conseiller en placement serait bien placé pour gérer les risques liés au marché dans les plans directs, PMS, AIF et autres structures. Un investisseur accrédité serait conscient que le produit / service d’investissement auquel il propose de participer peut avoir un cadre réglementaire assoupli et flexible et peut ne pas être soumis à la même surveillance réglementaire que les produits conçus pour les investisseurs de détail.

