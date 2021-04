Risques du «Chapitre 22» du commerce de détail pendant la pandémie – WWD

Les détaillants de vêtements qui ont déposé une demande de chapitre 11 pendant la pandémie ont cherché à exécuter le processus rapidement. Mais cela ne les isole pas nécessairement des risques de reculer.

Plus tôt ce mois-ci, le juge américain des faillites Marvin Isgur a souligné ce point en supervisant un différend sur le besoin de Tailored Brands en matière de financement supplémentaire après sa sortie de faillite en décembre. «Il est rapidement apparu que la saison de Noël de Tailored Brands était loin d’être ce qu’elle était prévue», a-t-il déclaré, faisant référence au type de prévisions, ou de projections financières, qui sous-tendent généralement les plans des entreprises en vertu du chapitre 11 de quitter le processus.

À mesure que la pandémie COVID-19 s’étend, ces prévisions peuvent être moins fiables, d’autant plus que le secteur de la vente au détail est confronté à une demande plus faible dans les magasins physiques ainsi qu’à des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ont déclaré des experts en matière de faillite.

«Lorsqu’une entreprise dépose son plan de réorganisation et que le tribunal examine ce plan, il est censé être que l’entreprise a fait valoir que quel que soit son plan, ce ne sera pas un stratagème fantaisiste, mais qu’il va pour avoir une chance de réussir de façon réaliste », a déclaré Steven Todd Brown, professeur à l’Université de la Buffalo School of Law.

«C’est juste, mais le problème est que vous ne pouvez travailler qu’avec des hypothèses sur ce à quoi le marché va ressembler», a-t-il déclaré. «Et si le marché ne rebondissait pas aussi vite qu’ils le prévoyaient?

«Et c’est toujours délicat dans un marché en baisse, car votre fortune financière est toujours quelque peu liée à vos fournisseurs et prestataires de services», a-t-il ajouté. «Si vous avez trop de perturbations dans ce mix, cela peut avoir un impact important sur votre capacité à réaliser des bénéfices ou même simplement à atteindre le seuil de rentabilité.»

Au cours de l’année écoulée, le commerce de détail figurait parmi les principaux secteurs à faire face à un nombre élevé de dépôts de bilan, les faillites de détail en 2020 représentant 41 milliards de dollars d’actifs, selon le récent rapport 2020 du groupe de recherche Bankruptcy Data sur les dépôts de bilan. Le groupe prévoit que les détaillants de vêtements sont confrontés à des risques continus alors que les observateurs de faillite s’attendent à la prochaine vague de dépôts en 2021.

«Certaines entreprises… ont vu la viabilité de leurs modèles commerciaux s’évaporer à mesure que la pandémie a changé les habitudes de consommation (c’est-à-dire que personne n’achète de costumes pour le moment)», a déclaré le groupe dans son rapport. «Les dirigeants ne savent pas si la demande pour leurs produits reviendra un jour, surtout si la pandémie se prolonge. De nombreux magasins commencent à rouvrir, mais l’augmentation massive des transactions de commerce électronique pourrait être permanente. »

Un rapport de Moody’s cette semaine a renforcé ce sombre pronostic, l’agence de notation de crédit notant que les entreprises de vêtements et les grands magasins représentaient plus de la moitié du nombre d’entreprises en défaut dans le secteur l’année dernière.

«Notamment, dans le secteur de l’habillement, les détaillants intégrés verticalement ont été plus mis au défi en raison de leur dépendance à l’égard des grandes surfaces de magasins, tandis que les marques de vêtements ont bénéficié de la croissance internationale et de la capacité de pivoter vers des canaux gagnants», indique le rapport de Moody’s.

«Même après la réouverture des magasins, de nombreux consommateurs ont évité les centres commerciaux, contribuant à brûler de l’argent dans les grands magasins et les détaillants de vêtements», indique le rapport. «Huit des 15 défaillants en 2020 étaient dans le secteur de l’habillement et des grands magasins, dont Neiman Marcus, JC Penney, J. Crew, Ascena, Men’s Wearhouse et J.Jill.»

Un certain nombre de détaillants qui ont fait faillite l’année dernière, notamment Neiman Marcus, Tailored Brands, JC Penney, Brooks Brothers et d’autres, ont également abandonné la procédure relativement rapidement, en moins d’un an. Le mois dernier, Neiman Marcus a refinancé quelque 1,1 milliard de dollars de dettes, a rapporté WWD.

Une sortie rapide de la faillite peut aider à réduire les coûts et à résoudre rapidement les litiges avec les créanciers, mais elle ne garantit pas nécessairement que le processus aidera à réorganiser suffisamment les opérations pour survivre à l’environnement post-faillite, ont déclaré des experts.

«En ce qui concerne la pandémie et son impact, certainement, avec le nombre d’entreprises de vente au détail qui en particulier n’ont pas un pourcentage élevé ou élevé de leurs ventes sous forme de services en ligne, elles ont une probabilité accrue de devoir déposer à nouveau. », A déclaré Edward Altman, professeur de finance à la NYU Stern School of Business. «Deuxièmement, la question est, lors de leur restructuration, ont-ils pu non seulement réduire leur dette, mais aussi restructurer efficacement leurs opérations?»