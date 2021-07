Rita Marley annonce une nouvelle bourse destinée aux femmes

Rita Marley a fêté son 75e anniversaire ce week-end, et la musicienne, militante et Bob Marley’s veuve a marqué l’occasion avec l’annonce d’une nouvelle bourse annuelle destinée aux femmes.

La bourse Rita Marley sera décernée à trois femmes chaque année, dans le but d’autonomiser « les femmes de la couche socio-économique inférieure de la société jamaïcaine », selon Jamaica Observer.

Sur les trois femmes récompensées, deux poursuivront une carrière en soins infirmiers à l’Université de technologie des sciences infirmières, et une sera une mère célibataire qui a connu une grossesse chez les adolescentes, maintenant inscrite au Women Center of Jamaica.

Dans une déclaration donnée à Billboard, Sharon Marley, la fille de Rita et ex-membre de Ziggy Marley and the Melody Makers, a déclaré : « Offrir des bourses aux jeunes femmes ayant besoin d’aide pour atteindre leurs objectifs éducatifs – maintenant et apportant ainsi des normes élevées à leurs communautés – est une grande partie de la vision du Dr Rita Marley.

Elle a poursuivi en disant: “Les programmes créés par la fondation Rita Marley donnent la parole à des centaines de jeunes”.

En plus de l’annonce de la bourse, Rita Marley a célébré son anniversaire avec un concert hommage en direct sur sa chaîne YouTube officielle.

L’événement gigantesque de six heures a vu des hommages rendus par des amis, la famille et des collègues, ainsi que des performances de Judy Mowatt, Tessanne Chin et l’ancienne chanteuse et choriste de I-Three pour Bob Marley et The Wailers, Marcia Griffiths .

“Oui, elle a préservé et protégé l’héritage de Bob Marley, mais à plus grande échelle, elle a non seulement inspiré des générations du monde entier, mais a également augmenté le tourisme dans notre pays”, a déclaré Griffiths à Billboard de Rita Marley.

« Concrètement, les entreprises qu’elle a fondées ont créé des emplois qui aident les gens à améliorer leur vie et à subvenir aux besoins de leur famille. Même sur le marché international, elle a construit et fait don d’installations et a contribué au financement pour aider les personnes âgées et les enfants dans les pays africains.

