Rita Moreno a cherché à se venger de Marlon Brando en sortant avec Elvis Presley

Rita Moreno revient sur le grand écran pour West Side Story près de soixante ans après son premier tour de star. Moreno a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d’Anita dans le film original de 1962, et elle apparaît également dans le prochain remake de Steven Spielberg, cette fois sous le nom de Valentina. La gagnante d’EGOT s’est arrêtée à The View pour promouvoir le nouveau film, et elle a également renversé le thé sur un triangle amoureux emblématique dans lequel elle s’était retrouvée à l’époque.

Moreno est sorti avec la légende hollywoodienne Marlon Brando pendant 8 ans, et l’acteur a été infidèle pour une grande partie, alors la star de One Day At A Time a trouvé un moyen de se venger. « J’ai trouvé de la lingerie chez lui et, bien sûr, j’avais le cœur brisé, et je suis rentré chez moi en larmes – vraiment, j’étais naïf – et j’étais aussi en colère, juste furieux. Le lendemain, le téléphone sonne, et j’entends ‘ Mademoiselle Marina ? J’ai dit : ‘Euh, ouais ?' », a-t-elle expliqué. « ‘Voici le colonel Parker, mon client est Elvis Presley, et Elvis vous a repéré au commissariat de la 20th Century Fox, et il a aimé ce qu’il a vu.' »

« J’ai dit ‘Ah ?’ et il a dit : « Et il aimerait beaucoup te rencontrer. Voudrais-tu le rencontrer ? », a poursuivi Moreno en ajoutant : » Et j’ai pensé à cette culotte, et j’ai dit : » Oui, je le ferais ! » » Moreno a révélé qu’elle « sortait avec [Elvis] plusieurs fois », mais ils n’ont jamais vraiment cliqué. « Il était gentil, mais c’était un garçon de la campagne », a déclaré Moreno. « Alors de toute façon, quand [Brando] découvert, cela n’a pas pris longtemps. Il a commencé à lancer des chaises. Il était tellement en colère. C’était merveilleux. Et je me suis assis là pendant qu’il lançait des chaises et continuait. »

La relation tumultueuse de Moreno avec Brando, qui comprenait un avortement et une tentative de suicide, faisait partie du documentaire Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, qui a été présenté en première à Sundance cette année et est maintenant diffusé sur Netflix. « C’était le papa que je ne pouvais pas plaire. Je ne le savais pas, je n’étais pas du tout au courant », a déclaré Moreno dans le film. « Mais c’était lui que je voulais plaire, c’était celui avec qui je voulais me marier. » Moreno a épousé Leonard Gordon en 1965 et ils étaient ensemble jusqu’à sa mort en 2010. West Side Story sortira en salles le 10 décembre.