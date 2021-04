Rita Ora et Taika Waititi sont “ vraiment ensemble ” après avoir fréquenté plus d’un mois ⋆ .

WENN / Mario Mitsis / Avalon

La chanteuse de “ Black Widow ” et le réalisateur de “ Thor: Love and Thunder ” se seraient “ sortis ensemble pendant plus d’un mois ” alors qu’elle était en Australie pour le tournage de “ The Voice ”.

Rita Ora et Taika Waititi ont apparemment trouvé l’amour les uns dans les autres. Le chanteur de «Black Widow» et le «Thor: l’amour et le tonnerre», Qui se fréquenterait depuis plus d’un mois, serait« vraiment amoureux ».

Le soleil a révélé la romance de 30 ans avec le cinéaste de 45 ans. Une source a déclaré au point de vente: «Ils sont en couple depuis début mars, mais ils ont gardé les choses discrètes. Cependant, tous leurs amis connaissent la relation – ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre.

Le reportage est venu quelques jours seulement après Rita, qui a tourné en Australie “La voix«, A partagé une photo d’elle et de son petit ami sur Instagram. Le claquement le vit enrouler ses bras autour d’elle alors qu’ils avaient l’air à l’aise dans des tenues Gucci assorties. Dans la légende, elle a écrit: “De bons moments, des souvenirs, des choses aléatoires sur mon téléphone et celles que j’aime .. #midweekupdate.”

Le nouveau couple présumé a également été aperçu à plusieurs reprises ensemble. L’un en particulier était le moment où ils sont sortis d’un jet privé récemment avec les stars de «Thor: Love and Thunder». Matt Damon et Chris Hemsworth suite à un voyage sur la Gold Coast. Chris lui-même a pris sa femme Elsa Pataky et leurs enfants aux vacances.

Début mars, Rita et Taika ont été vus en train d’assister à une fête avec Idris Elba et sa femme Sabrina Dhowre. Sabrina a partagé les photos de la sortie sur son compte Instagram. Dans le message qui l’accompagne, elle a écrit: «Jusqu’à rien de bon, style des années 80!»

Avant d’être un objet avec Taika, Rita était dans une relation amoureuse avec le cinéaste français Romain Gavras. Cependant, ils se sont séparés après qu’elle se soit rendue en Australie pour son travail. Quant au natif de Nouvelle-Zélande, il a été dévoilé pour avoir appelé à démissionner avec sa femme Chelsea Winstanley en 2018 après sept ans de mariage. L’ancien couple partage deux filles ensemble.

