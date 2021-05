Rita Ora et Taika Waititi tout sourire en assistant à un événement sur le tapis rouge ensemble ⋆ .

Instagram

Avant d’assister à la première de “ RuPaul’s Drag Race Down Under ” à l’Opéra de Sydney, la chanteuse de “ For You ” et son petit ami présumé sont capturés en train de savourer un déjeuner étoilé dans la ville.

Rita Ora et Taika Waititi ont ajouté plus de carburant à leurs rumeurs de rencontres. Ayant été aperçues à plusieurs reprises ensemble, la chanteuse «For You» et le «Thor: l’amour et le tonnerre»Le réalisateur a de nouveau été filmé, l’air rayonnant alors qu’il assistait ensemble à un événement sur le tapis rouge.

Le nouveau couple présumé a assisté à la première de “Course de dragsters de RuPaul Down Under ”à l’Opéra de Sydney à Sydney le vendredi 30 avril dans la nuit. Dans un clip obtenu par Daily Mail, on pouvait les voir marchant côte à côte alors qu’ils essayaient d’éviter d’être photographiés.

Une fois sur place, Rita et Taika étaient assises l’une à côté de l’autre et ont discuté étroitement ensemble. À l’extérieur, quant à lui, le cinéaste n’a pas hésité à poser sa main sur le dos du chanteur alors qu’ils se tenaient côte à côte.

Alors que Taika a choisi de garder le silence sur son statut de relation avec la star britannique, il était plus qu’heureux de parler de son rôle dans «RuPaul’s Drag Race Down Under». Lorsque vous parlez à Richard Wilkins pour “Weekend Today”, il a d’abord plaisanté: “Il y a tellement de mystère et de secret que je ne sais même pas ce que c’est [the role] est.”

“Je suis un juge invité … J’ai proposé un défi aux concurrents – littéralement tout ce que je peux dire”, a déclaré le natif de Nouvelle-Zélande. “Un de mes bons amis a créé la série et c’était très agréable de m’impliquer parce que je suis fan depuis longtemps.”

Plus tôt samedi, Taika et Rita ont été capturées en train de savourer un déjeuner étoilé au restaurant China Doll à Woolloomooloo. Ils ont été rejoints par Christian Bale, Sacha Baron Cohen et sa femme Isla Fisher, aussi bien que Russel Crowe et son partenaire Britney Theriot.

Les tourtereaux présumés ont été liés pour la première fois de manière romantique après “La voix Le juge australien a dévoilé une photo des deux se tenant ensemble. Dans la photo Instagram en question, son petit ami présumé a été vu enrouler ses bras autour d’elle alors qu’ils arboraient des tenues Gucci assorties. Elle l’a légendé: «De bons moments, des souvenirs, des choses aléatoires sur mon téléphone et celles que j’aime .. #midweekupdate.»

Rita et Taika n’ont pas encore confirmé publiquement leur romance. Cependant, une source a déclaré au Sun: «Ils sont en couple depuis début mars, mais ils ont gardé les choses discrètes. Cependant, tous leurs amis connaissent la relation – ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre.

