Rita Ora fait la fête avec les stars à la fête du 46e anniversaire de Taika Waititi .

Rita Ora a organisé une fête pour Taika Waititi avec tous ses copains du showbiz (Photo: Instagram)

Rita Ora ressentait l’amour alors qu’elle partageait des clichés des célébrations du 46e anniversaire de son petit ami Taika Waititi.

La journée spéciale comprenait un gâteau, un groupe de mariachis et une liste d’invités étoilés alors que les célébrités se présentaient pour faire la fête avec le réalisateur de Thor: Love and Thunder.

Kate Beckinsale, Charli XCX, Jodie Turner-Smith et Ashley Benson étaient là ce soir-là pour célébrer.

Le couple a commencé la journée avec un repas de sushis, se blottissant ensemble à table, avant le début de la soirée.

Le réalisateur a reçu un gâteau avec son visage par sa petite amie adorée, 30 ans, qui avait l’air incroyable dans un body transparent alors qu’elle souriait à Taika posant pour la caméra avec un groupe de mariachis derrière eux.

Ensuite, il y a eu les photos du groupe alors que la fête devenait plus animée, ce qui a également servi de belle humilité à qui la chanteuse Anywhere et son homme traînaient.

Rita et Taika se sont blotties pendant le dîner (Photo: Instagram)



Il y avait toute une liste d’invités (Photo: Instagram)

D’un coup, elle s’est retrouvée avec Kristen et Paris Jackson près du bar, tandis que Kate et Jodie discutaient ensemble sur une autre photo.

Elle avait sorti le grand jeu pour son petit ami, avec des ballons, des menus et autres décorations ornées de son visage.

Il semblait qu’il était tard, car elle a également partagé un clip de Taika le matin après avoir semblé un peu brisée dans l’allée. Comment toutes les meilleures fêtes devraient se terminer.

Le carrousel de photos Instagram de la star de Voice Australia n’était sous-titré qu’avec un emoji en forme de cœur rouge pour laisser les photos parler d’elles-mêmes.

Rita et Taika ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en août, assistant ensemble à la première de Suicide Squad.

Confirmant leur romance, une source avait précédemment déclaré au Sun: “Ils sont en couple depuis début mars mais ont gardé les choses discrètes. Cependant, tous leurs amis connaissent la relation – ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre.

