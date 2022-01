Rita Wilson partage sa première photo alors qu’elle rejoint le casting de la série Paramount+

Rita Wilson a partagé un premier aperçu de son rôle en 1883 sur Instagram mardi, alors qu’elle posait aux côtés de la star de la série Faith Hill. L’apparition de Wilson dans la série intervient après que son mari, Tom Hanks, ait fait une apparition choquante dans le deuxième épisode de la série Paramount+. 1883 a été créé par Taylor Sheridan et est une préquelle de Yellowstone de Paramount Network.

« Le secret est dévoilé – je vais rejoindre mes amis [Hill] et [Tim McGraw] sur le spectacle [1883] cette saison », a écrit Wilson. « Suivez les épisodes tous les dimanches [Paramount+] pour apercevoir le vôtre. » Wilson et Hill ont souri à la caméra, tous deux portant leurs costumes d’époque.

Le casting de Wilson en 1883 a été rapporté pour la première fois par Variety le 5 janvier. Elle a été choisie pour incarner Carolyn, une commerçante de Doan’s Crossing qui aide Margaret (Hill) à se détendre avec un punch au whisky. Hanks est apparu dans l’épisode 2 en tant que véritable personnage historique, le général de guerre civile Gordon Meade.

Il s’agit du premier rôle de Wilson à la télévision depuis qu’elle a joué Evie Michaels dans Girls de HBO de 2013 à 2017. Elle a également joué dans Full Circle, The Good Wife, Body of Proof et Law & Order: Special Victims Unit. Ses crédits de films récents incluent Boy Genius, Love Is Love Is Love, Gloria Bell, A Simple Wedding, Brother Nature et My Big Fat Greek Wedding 2.

Alors que le casting de Wilson a été annoncé avant la diffusion de son épisode, le camée de Hanks a surpris de nombreux téléspectateurs le 19 décembre. McGraw a demandé à Hanks de faire une apparition dans la série, et il a accepté. « Tom et Rita [Wilson] et Faith et moi sommes amis depuis longtemps », a déclaré McGraw à Entertainment Tonight en décembre. « J’ai donc appelé Tom et je lui ai simplement demandé. Il dit : ‘Dis-moi quand être là.’ Et il s’est présenté et l’a fait et il l’a tué. Bien sûr, c’est Tom Hanks, alors il va le faire. » Hanks a filmé sa scène en une journée.

1883 met en vedette McGraw et Hill dans le rôle de James et Margaret Dutton, les arrière-grands-parents du personnage de Kevin Costner à Yellowstone, John Dutton. La série retrace le voyage de la famille Dutton du Texas au Montana pour établir le Yellowstone Ranch. Sam Elliott incarne le vétéran de la guerre civile Shea Brennan. Isabel May incarne la fille de James et Margaret, Elsa. LaMonica Garrett, Marc Rissmann, Audie Rick, Eric Nelson, James Landrey Herbert et Billy Bob Thornton sont également à l’affiche. De nouveaux épisodes sont publiés les dimanches Paramount+.