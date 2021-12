Ritchelli Rodriguez partage ses défis pour réussir dans la musique

Chaque artiste souhaite lancer sa carrière et réussir dans la musique.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Ritchelli Rodriguez.

Créer et établir le succès dans n’importe quel domaine que vous choisissez est gratifiant, et c’est pourquoi certaines personnes osent aller à l’extrême pour y arriver. La scène musicale étant un secteur hautement concurrentiel, le chemin vers le succès peut être intimidant, en particulier pour les débutants sans réseau industriel viable. Il y a beaucoup de facteurs qui s’additionnent pour créer le succès, et à moins que vous ne soyez déterminé, alors la scène musicale n’est pas pour vous.

Ritchelli Rodriguez est un artiste américain prometteur qui partage son expérience de surmonter de nombreux obstacles et défis pour établir sa présence dans l’industrie de la musique. Ritchelli est un artiste en plein essor sur la scène musicale avec son son unique et passionnant. Il ramène les bons vieux sons et les fusionne avec les tendances musicales actuelles, ce qui donne des morceaux à la fois nouveaux et passionnants qui sont inégalés dans la scène.

Le talent musical exceptionnel de Ritchelli fait de lui un artiste à surveiller dans les années à venir. Il sert constamment ses fans avec de nouvelles sorties qui les gardent collés à son son. Il se croit être le prochain grand nom de la scène musicale américaine et peut-être entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands à avoir jamais frappé l’industrie.

Cependant, grandir et établir son nom dans l’industrie n’a pas été facile. Le jeune talent prometteur a fait face à de nombreux défis menaçant sa carrière qu’il a toujours trouvé un moyen de surmonter pour garder son rêve en vie. Ritchelli dit que ses premiers mois dans l’industrie ont été une période difficile qui l’a presque poussé à abandonner sa passion. Heureusement, la musique a toujours été tout ce qu’il voulait faire.

Il a donc continué à pousser et à se battre constamment pour ce en quoi il croyait. Ritchelli dit que son plus grand défi était d’amener quelqu’un dans l’industrie à croire en ses capacités. Il dit que certaines personnes le considéraient comme n’importe quel autre artiste en herbe n’ayant rien à offrir. Mais son talent inné et son désir de se démarquer dans l’industrie se sont avérés plus que suffisants pour le faire remarquer. Sa musique a également prouvé que ses sceptiques avaient tort, ce qui lui a valu une place dans l’industrie.

De plus, Ritchelli semble souvent en avance sur la concurrence dans toutes les dimensions. Il consacre de nombreuses heures à apprendre de certains des plus grands de la scène. Il puise son inspiration dans un large éventail d’artistes, tels que 50 Cent, Tupac, Bruno Mars, etc. Ritchelli trouve que les messages des histoires inspirantes de ces artistes sur le travail acharné et la détermination à réussir résonnent en lui.

Son conseil à tout le monde est de se concentrer sur vos rêves et de ne jamais abandonner ce en quoi vous croyez. Selon lui, « Il n’y a pas d’obstacle plus important à la réussite que votre esprit. » Il est convaincu que le succès dans tout commence par la conquête de votre esprit et la confiance en vous. Le travail acharné, la passion et la résilience vont toujours de pair, car rien n’est facile dans la vie.

Ritchelli se concentre maintenant sur la croissance de sa musique vers des niveaux de succès plus importants. Il rêve de devenir l’un des meilleurs artistes du pays. Il veut également être une source d’inspiration pour des millions d’autres musiciens prometteurs.