Ritchie Blackmore a accueilli un an de tournée en quarantaine: «Je déteste voyager»

Ritchie Blackmoreest officiel Youtube la chaîne a publié un court clip vidéo du légendaire VIOLET FONCÉ et ARC-EN-CIEL guitariste parlant de sa vie en quarantaine pendant la pandémie de COVID-19. Il a déclaré: “Je voulais que l’année dernière ne soit plus en tournée. Je déteste voyager, car je l’ai tellement fait dans ma vie. Je monte dans des avions et j’essaie d’être quelque part. Alors, pour moi, je me suis dit:” Super. Nous allons prendre une année sabbatique. Mais cela a duré un peu trop longtemps.”

LA NUIT DE BLACKMORE, Ritchiele projet de collaboration de avec sa femme Candice Nuit, sort son onzième album studio et le premier en six ans, “La lumière de la nature”, le 12 mars via oreilleMUSIQUE.

Blackmore s’est éloigné de sa musique inspirée de la Renaissance avec LA NUIT DE BLACKMORE en 2016 pour présenter une poignée de spectacles avec une toute nouvelle programmation de ARC-EN-CIEL, le groupe qu’il avait formé après avoir quitté VIOLET FONCÉ.

Même si Ritchie a d’abord déclaré qu’il n’avait pas l’intention de créer de nouveaux ARC-EN-CIEL musique – expliquant au début de 2016 qu’il voulait “se remettre à jouer les vieilles chansons une fois de plus” – il a révélé plus tard au Japon Brûlez ! magazine qu’il avait changé d’avis.

En plus de Blackmore, l’incarnation actuelle de ARC-EN-CIEL comprend le chanteur Ronnie Romero, originaire du Chili mais désormais installé en Roumanie après avoir vécu plusieurs années à Madrid, en Espagne, STRATOVAIRE claviériste Jens Johansson, LA NUIT DE BLACKMORE le batteur David Keith, bassiste Bob Nouveau (alias Robert “Bob” Curiano, ex-LA NUIT DE BLACKMORE) et choristes Candice Nuit et dame lynn.



