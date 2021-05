Ritchie Blackmore de Blackmore’s Night et Candice Night discutent de l’album “Nature’s Light”: Troisième partie (vidéo)

LA NUIT DE BLACKMORE‘s Candice Night et Ritchie Blackmore sont présentés dans une nouvelle série d’interviews en trois parties dans laquelle ils parlent de leur nouvel album “La lumière de la nature”. La troisième et dernière partie, dans laquelle ils discutent de leurs influences musicales et de leur processus créatif, peut être vue ci-dessous.

LA NUIT DE BLACKMOREle onzième album studio de et le premier en six ans, “La lumière de la nature” est sorti le 12 mars via earMUSIC.

Les dix nouvelles pistes en font une quintessence LA NUIT DE BLACKMORE album. Encore une fois, Blackmore et Nuit mélanger avec succès la tradition de la musique folklorique et leur amour pour la Renaissance, inspirés des mythes et légendes des temps anciens.

Alors que l’album est ancré dans une approche traditionnelle, les fans de Ritchie BlackmoreLe style unique de ne sera pas déçu. Ballades sincères, comme une toute nouvelle version de “J’aimerais que tu sois ici”, plantez le décor des contes magiques sur “Quatre vents” et “Le chêne tordu”. Sur les deux morceaux instrumentaux — “Nuance plus sombre de noir” et “Der letzte Musketier” – Ritchiela brillance de la guitare transparaît.

“La lumière de la nature” a été publié sur plusieurs formats. Parmi ceux-ci se trouve une édition multimédia à couverture rigide 2CD strictement limitée, y compris un CD bonus contenant un ensemble soigneusement sélectionné de LA NUIT DE BLACKMOREdes chefs-d’œuvre de leur vaste catalogue arrière. De plus, l’album est devenu disponible en édition CD digipak, une édition gatefold 1LP poids lourd strictement limitée sur vinyle jaune, une édition gatefold 180g 1LP sur vinyle noir ainsi que numérique.

“La lumière de la nature” liste des pistes:

01. Il était une fois décembre



02. Quatre vents



03. Plume dans le vent



04. Nuance plus foncée de noir (instrumental)



05. Le Chêne Tordu



06. Lumière de la nature



07. Der Letzte Mousquetaire (instrumental)



08. J’aimerais que tu sois ici (2021)



09. Aller à la foire



dix. Deuxième élément



